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'dan ilk paylaşım geldi

Komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi sunucu Defne Samyeli, akşam yemeğine çıktı.

Giriş Tarihi: 22.08.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 14:40
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'dan ilk paylaşım geldi
Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi

Dört aydır birlikte olan komedyen ve sunucu , akşam yemeğine çıktı.

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'dan ilk paylaşım geldi
Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi

AYVALIK 1984'
Yılmaz, akşam yemeğinde çekilen bir fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından 'Ayvalık 1984' notuyla paylaştı.

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'dan ilk paylaşım geldi
Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

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'dan ilk paylaşım geldi
Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi

Bazı sosyal medya kullanıcıları;' 'ı ilk kez böyle görüyoruz, bu ilişkinin sonu evlilik.' 'Çok yakışıyorlar keşke evlenseler' yorumlarında bulundu.

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'dan ilk paylaşım geldi
Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi

LÜKS OTEL JESTİ

'ın, sevgilisi ve kızları için İzmir'in turistik beldesi Alaçatı'da bulunan lüks bir otelde tatil ayarladığı iddia edilmişti.

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'dan ilk paylaşım geldi
Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi

LÜKS OTEL JESTİ

'ın, sevgilisi ve kızları için İzmir'in turistik beldesi Alaçatı'da bulunan lüks bir otelde tatil ayarladığı iddia edilmişti.

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'dan ilk paylaşım geldi
Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi

ve sevgilisi arasında bir yaş fark var. Ünlü komedyen 45 yaşında.

Kaynak: Hürriyet

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