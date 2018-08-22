Cem Yılmaz'dan ilk paylaşım geldi

Komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi sunucu Defne Samyeli, akşam yemeğine çıktı. Dört aydır birlikte olan komedyen Cem Yılmaz ve sunucu Defne Samyeli, akşam yemeğine çıktı. AYVALIK 1984' Yılmaz, akşam yemeğinde çekilen bir fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından 'Ayvalık 1984' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları;' Cem Yılmaz'ı ilk kez böyle görüyoruz, bu ilişkinin sonu evlilik.' 'Çok yakışıyorlar keşke evlenseler' yorumlarında bulundu. LÜKS OTEL JESTİ Cem Yılmaz'ın, sevgilisi Defne Samyeli ve kızları için İzmir'in turistik beldesi Alaçatı'da bulunan lüks bir otelde tatil ayarladığı iddia edilmişti. LÜKS OTEL JESTİ Cem Yılmaz'ın, sevgilisi Defne Samyeli ve kızları için İzmir'in turistik beldesi Alaçatı'da bulunan lüks bir otelde tatil ayarladığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli arasında bir yaş fark var. Ünlü komedyen 45 yaşında. Kaynak: Hürriyet