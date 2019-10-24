Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Yılmaz'ın gişede çakılışının; kendini çok tekrar etmesi, espri anlayışının yeni nesle hitap etmemesi, hep aynı oyuncularla çalışması gibi birçok nedeni var. Ama en önemli neden, halkın filmi boykot etmesi gösteriliyor. "Cem, ağaca, köpeğe bol bol destek tweet'i atıyor ama sıra Mehmetçiği desteklemeye gelince susuyor" diyenler sosyal medyada 'Karakomik Filmler'i izlemeyin' diye boykot çağrısı yapmıştı. Yoksa 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine mi ulaştı? Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel, Cem Yılmaz'ın filminin gişede çakılmasının nedenlerini kaleme aldı. İşte o yazı…