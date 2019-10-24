Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel'in Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak filmleriyle ilgili yazdığı köşeler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ini sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı.