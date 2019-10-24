Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…

'ın ''inin gişede çakılmasının nedenleri…

'ın adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Günaydın köşe yazarı 'in Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak filmleriyle ilgili yazdığı köşeler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ini sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı.

MEVLÜT TEZEL Magazin
Giriş Tarihi: 24.10.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 08:39
Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…

'ın adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Yılmaz'ın gişede çakılışının; kendini çok tekrar etmesi, espri anlayışının yeni nesle hitap etmemesi, hep aynı oyuncularla çalışması gibi birçok nedeni var. Ama en önemli neden, halkın filmi boykot etmesi gösteriliyor. "Cem, ağaca, köpeğe bol bol destek tweet'i atıyor ama sıra Mehmetçiği desteklemeye gelince susuyor" diyenler sosyal medyada 'Karakomik Filmler'i izlemeyin' diye boykot çağrısı yapmıştı. Yoksa 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine mi ulaştı? Günaydın köşe yazarı , Cem Yılmaz'ın filminin gişede çakılmasının nedenlerini kaleme aldı. İşte o yazı…

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…

TİCARİ BEKLEME YAPMA!

İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen '', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa 'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Dün de yazdığım gibi; Yılmaz'ın gişede çakılışının; kendini çok tekrar etmesi, espri anlayışının yeni nesle hitap etmemesi, hep aynı oyuncularla çalışması gibi birçok nedeni var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…

Ama en önemli neden, halkın filmi boykot etmesi gösteriliyor. "Cem, ağaca, köpeğe bol bol destek tweet'i atıyor ama sıra Mehmetçiği desteklemeye gelince susuyor" diyenler sosyal medyada ''i izlemeyin' diye boykot çağrısı yapmıştı.

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…

Bu boykotu Cem de önemsemiş olsa gerek, Twitter'dan '#cemyılmazfilminegitmiyorum' hashtag'li bu fotoğrafı paylaştı.

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…

Bu paylaşımda, filmini eleştirenlere "Benim seyircim değil", "İban'ını ver paranı geri göndereyim" tarzı verilen yanıtlardaki gibi izleyiciyi aşağılayan bir ironi var sanki. İşin içinde ironi olunca elbette 'Sanatçı burada ne anlatıyor?' gibi muallakta kalan bir hava oluşuyor.

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…

Bu fotoğraftan 'Ben UBER, size sarı taksi' gibi bir aşağılama da çıkabilir. Cem, taksinin önünde boykotu önemsemediğini gösterircesine tam bir dik duruş sergilemiş sanki.

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…

Ya da 'Ben muhalif cephenin taksisiyim, Doblo'cular beni izlemese de olur' mesajı veriyor. Dikkat ediyor musunuz? Cem'in kendisini eleştirenlere yanıtları hep maddiyat odaklı.

BİZE ULAŞIN