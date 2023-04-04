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Haberler Galeri Cemal Güzelci ile aşk yaşayan Hülya Avşar evlilik teklifi mi aldı? Dev tektaşı sosyal medyaya damga vurdu! O fotoğraf ele verdi...
Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 11:53

Cemal Güzelci ile aşk yaşayan Hülya Avşar evlilik teklifi mi aldı? Dev tektaşı sosyal medyaya damga vurdu! O fotoğraf ele verdi...

12 yıllık aşk orucunu geçen yıl bozan usta sanatçı Hülya Avşar, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Avşar kızının Cemal Güzelci ile samimi kareleri GÜNAYDIN farkıyla ortaya çıkmış, geçen yıl magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Hülya Avşar ile sevgilisi Cemal Güzelci, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almıştı. Son olarak Hülya Avşar'ın önceki gün etiketlendiği bir fotoğraf, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Avşar kızının parmağındaki dev tektaşı görenler, "Hülya Avşar evlilik teklifi mi aldı?" sorusunun yanıtını merak etti. İşte Hülya Avşar'ın kafaları karıştıran o karesi...

Cemal Güzelci ile aşk yaşayan Hülya Avşar evlilik teklifi mi aldı? Dev tektaşı sosyal medyaya damga vurdu! O fotoğraf ele verdi...

Hülya Avşar; sivri dili, dobralığı ve özel hayatıyla her zaman magazin dünyasında adından söz ettiriyor. Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, geçen yıl 12 yıl sonra aşk orucunu bozmuştu.

Cemal Güzelci ile aşk yaşayan Hülya Avşar evlilik teklifi mi aldı? Dev tektaşı sosyal medyaya damga vurdu! O fotoğraf ele verdi...

Yılın aşk bombasını GÜNAYDIN gün yüzüne çıkarmıştı. Hülya Avşar ile yeni sevgilisi Cemal Güzelci'nin kareleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Cemal Güzelci ile aşk yaşayan Hülya Avşar evlilik teklifi mi aldı? Dev tektaşı sosyal medyaya damga vurdu! O fotoğraf ele verdi...

İki sevgili, Yeniköy'deki Apartıman isimli mekanda samimi şekilde görüntülenmişti.

Cemal Güzelci ile aşk yaşayan Hülya Avşar evlilik teklifi mi aldı? Dev tektaşı sosyal medyaya damga vurdu! O fotoğraf ele verdi...

"Benim için her şey kısmet! Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter" diyen sanatçı, sonunda aradığı aşkı bulmuştu.

Cemal Güzelci ile aşk yaşayan Hülya Avşar evlilik teklifi mi aldı? Dev tektaşı sosyal medyaya damga vurdu! O fotoğraf ele verdi...

Cemal Güzelci ile Avşar, romantik akşam yemeği sırasında neşeli anlar yaşamıştı. Güzelci, bir ara Avşar'ı alnından öperken de görüntülenmişti.

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