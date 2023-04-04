Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 11:53

Cemal Güzelci ile aşk yaşayan Hülya Avşar evlilik teklifi mi aldı? Dev tektaşı sosyal medyaya damga vurdu! O fotoğraf ele verdi...

12 yıllık aşk orucunu geçen yıl bozan usta sanatçı Hülya Avşar, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Avşar kızının Cemal Güzelci ile samimi kareleri GÜNAYDIN farkıyla ortaya çıkmış, geçen yıl magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü. Hülya Avşar ile sevgilisi Cemal Güzelci, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almıştı. Son olarak Hülya Avşar'ın önceki gün etiketlendiği bir fotoğraf, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Avşar kızının parmağındaki dev tektaşı görenler, "Hülya Avşar evlilik teklifi mi aldı?" sorusunun yanıtını merak etti. İşte Hülya Avşar'ın kafaları karıştıran o karesi...