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Haberler Galeri Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!
Giriş Tarihi: 29.05.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 10:22

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde inanılmaz anlar yaşandı. Silahlı kavga sonucu 1 çocuk yaralandı. 2 kişi ise gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

İnanılmaz olay dün gece düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde yaşandı…

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

CENGİZ KURTOĞLU SAHNEDEYDİ

Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

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Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı.

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cengiz Kurtoğlu konserinde inanılmaz olay! Sanatçı sahneden inmek zorunda kaldı!

Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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