Cenk Küpeli ile 7 ay önce evliliğini bitiren Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

KIZLARI ARKADAŞ

Bir arkadaşım, önceki akşam Nobu'da Demet Şener ve çocukları İrem ile Ömer'i gördüğünü, masalarında bir erkek ile kızının oturduğunu ve Demet Şener'in o erkekle çok samimi olduğunu söyleyince Demet Hanım'ı aradım.