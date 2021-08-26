Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Cenk Küpeli ile 7 ay önce evliliğini bitiren Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...
Giriş Tarihi: 26.08.2021 08:22 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 08:23

Cenk Küpeli ile 7 ay önce evliliğini bitiren Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

İbrahim Kutluay ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren deneyimli manken Demet Şener, biten evliliğinin ardından iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Ancak bu evliliğini de yürütemeyen Demet Şener, 7 aylık ilişkisini ocak ayında sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Şener, eşinin çocuk isteğini yerine getiremeyeceğini gerekçe göstererek evliliklerine noktayı koymuştu. Çiftin barışması beklenirken ünlü mankenin cephesinden flaş bir haber geldi. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, Demet Şener'in yepyeni bir aşka yelken açtığını açıkladı. İşte o yazı...

BÜLENT CANKURT
Cenk Küpeli ile 7 ay önce evliliğini bitiren Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Sıkı durun… Bu yazın son aşk bombasını patlatıyorum! Ocak ayında 19 aylık eşi Cenk Küpeli ile anlaşmalı olarak boşanan Demet Şener, yeni bir aşka yelken açtı! Bu arada sakın yanlış anlaşılmasın!

Cenk Küpeli ile 7 ay önce evliliğini bitiren Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Demet Şener'in kalbini çalan kişi; Küpeli ile ayrılığı sonrası, 2018'de olaylı bir şekilde boşandığı ve aralarındaki buzları erittiğini söylediği çocuklarının babası İbrahim Kutluay değil. Lojistik işiyle uğraşan iş insanı Tolga Arman.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cenk Küpeli ile 7 ay önce evliliğini bitiren Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

KIZLARI ARKADAŞ

Bir arkadaşım, önceki akşam Nobu'da Demet Şener ve çocukları İrem ile Ömer'i gördüğünü, masalarında bir erkek ile kızının oturduğunu ve Demet Şener'in o erkekle çok samimi olduğunu söyleyince Demet Hanım'ı aradım.

Cenk Küpeli ile 7 ay önce evliliğini bitiren Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

"Yeni bir aşk mı var?" diye sorduğum Demet Hanım'dan "Evet" cevabını aldım.

Cenk Küpeli ile 7 ay önce evliliğini bitiren Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Demet Hanım, yaklaşık bir aydır flört ettiklerini ve kızı ile Tolga Bey'in kızının aynı yaşta ve iyi arkadaş olduklarını söyledi.

SON DAKİKA