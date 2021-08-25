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Haberler Galeri Cenk Küpeli'den 7 ay önce boşanan Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...
Giriş Tarihi: 25.08.2021 09:05

Cenk Küpeli'den 7 ay önce boşanan Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

İbrahim Kutluay ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren deneyimli manken Demet Şener, biten evliliğinin ardından iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Ancak bu evliliğini de yürütemeyen Demet Şener, 7 aylık ilişkisini ocak ayında sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Şener, eşinin çocuk isteğini yerine getiremeyeceğini gerekçe göstererek evliliklerine noktayı koymuştu. Çiftin barışması beklenirken ünlü mankenin cephesinden flaş bir haber geldi. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, Demet Şener'in yepyeni bir aşka yelken açtığını açıkladı. İşte o yazı...

Cenk Küpeli’den 7 ay önce boşanan Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...
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Cenk Küpeli’den 7 ay önce boşanan Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...
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Cenk Küpeli’den 7 ay önce boşanan Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...
Cenk Küpeli’den 7 ay önce boşanan Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...
Cenk Küpeli’den 7 ay önce boşanan Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı! Bakın gönlünü kime kaptırdı...
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