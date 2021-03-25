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Haberler Galeri Ceren Hindistan'ın skandal iddialarına eski sevgilisi Ümit Aslan'dan yanıt gecikmedii: İki gün önce 'Ümit'ciğim' diye mesaj attı...

'ın skandal iddialarına eski sevgilisi 'dan yanıt gecikmedii: İki gün önce 'Ümit'ciğim' diye mesaj attı...

Eski sevgilisi ve kızı Arya'nın babası 'ın kendisine şiddet uyguladığını, kemerle dövdüğünü iddia eden 'a mahkemeden şok bir karar geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı itiraflarla olay yaratan Ceren Hindistan'ın iddiaları sonrası eski sevgilisi Ümit Aslan, 'ne başvurarak eski sevgilisine karşı koruma kararı aldırdı. Ceren Hindistan'ın kendisine attığını dile getiren Ümit Aslan "Bana bu iddialarından iki gün önce 'Ümit'çiğim diye mesaj attı, kendisine cevap vermedim" dedi. İşte skandal olayın ayrıntıları...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 25.03.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 10:00
Ceren Hindistan'ın skandal iddialarına eski sevgilisi Ümit Aslan'dan yanıt gecikmedii: İki gün önce 'Ümit'ciğim' diye mesaj attı...

Eski sevgilisi ve kızı Arya'nın babası 'ın kendisine şiddet uyguladığını, kemerle dövdüğünü iddia eden 'a mahkemeden şok bir karar geldi.

Ceren Hindistan'ın skandal iddialarına eski sevgilisi Ümit Aslan'dan yanıt gecikmedii: İki gün önce 'Ümit'ciğim' diye mesaj attı...

Sosyal medya üzerinden yaptığı itiraflarla olay yaratan 'ın iddiaları sonrası eski sevgilisi , 'ne başvurarak eski sevgilisine karşı koruma kararı aldırdı.

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Ceren Hindistan'ın skandal iddialarına eski sevgilisi Ümit Aslan'dan yanıt gecikmedii: İki gün önce 'Ümit'ciğim' diye mesaj attı...

'ın kendisine attığını dile getiren "Bana bu iddialarından iki gün önce 'Ümit'çiğim diye mesaj attı, kendisine cevap vermedim" dedi. İşte skandal olayın ayrıntıları...

Ceren Hindistan'ın skandal iddialarına eski sevgilisi Ümit Aslan'dan yanıt gecikmedii: İki gün önce 'Ümit'ciğim' diye mesaj attı...

Mahkeme; 'ın bir ay boyunca iletişim araçlarıyla Aslan'ı rahatsız etmemesine, küçük düşürücü sözler sarf etmemesine, iş yeri ve konutuna yaklaşmamasına karar verdi.

Ceren Hindistan'ın skandal iddialarına eski sevgilisi Ümit Aslan'dan yanıt gecikmedii: İki gün önce 'Ümit'ciğim' diye mesaj attı...

Suç duyurusunda da bulunan Aslan; Hindistan'ın iddialarının olduğunu, sosyal ve ekonomik durumunun yerinde olduğunu, ondan 80 bin TL gibi bir parayı çalmasının komik olduğunu ifade etti.

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