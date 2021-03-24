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Ceren Hindistan'ın skandal iddialarına eski sevgilisi Ümit Aslan'dan yanıt geldi: İki gün önce 'Ümit'ciğim' diye mesaj attı...
Eski sevgilisi ve kızı Arya'nın babası Ümit Aslan'ın kendisine şiddet uyguladığını, kemerle dövdüğünü iddia eden Ceren Hindistan'a mahkemeden şok bir karar geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı itiraflarla olay yaratan Ceren Hindistan'ın iddiaları sonrası eski sevgilisi Ümit Aslan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski sevgilisine karşı koruma kararı aldırdı. Ceren Hindistan'ın kendisine iftira attığını dile getiren Ümit Aslan "Bana bu iddialarından iki gün önce 'Ümit'çiğim diye mesaj attı, kendisine cevap vermedim" dedi. İşte skandal olayın ayrıntıları...