Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia 1 yaşında! Oyuncu Ceyda Ateş'in kızı Talia sevimliliğiyle 'Maşallah' dedirtti!
Giriş Tarihi: 25.11.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 15:45

Ceyda Ateş'in boncuk gözlü kızı Talia 1 yaşında! Oyuncu Ceyda Ateş'in kızı Talia sevimliliğiyle 'Maşallah' dedirtti!

Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in 1 yaşını dolduran kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş son olarak kızı Talia'nın 1. yaş doğum gününden pozlarını paylaştı. Kızına elleriyle doğum günü partisi hazırlayan Ceyda Ateş'in "1 yaşa selam olsun ' notunu düştüğü paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia...

Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia 1 yaşında! Oyuncu Ceyda Ateş’in kızı Talia sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia 1 yaşında! Oyuncu Ceyda Ateş’in kızı Talia sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy çifti hayatlarına Amerika'da devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia 1 yaşında! Oyuncu Ceyda Ateş’in kızı Talia sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

Kızı ile sık sık paylaşımda bulunan güzel oyuncu Ceyda Ateş'in 1 yaşını dolduran kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia 1 yaşında! Oyuncu Ceyda Ateş’in kızı Talia sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş son olarak kızı Talia'nın 1. yaş doğum gününden pozlarını paylaştı.

Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia 1 yaşında! Oyuncu Ceyda Ateş’in kızı Talia sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

Kızına elleriyle doğum günü partisi hazırlayan Ceyda Ateş'in "1 yaşa selam olsun ' notunu düştüğü paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

SON DAKİKA