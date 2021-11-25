Ceyda Ateş’in boncuk gözlü kızı Talia 1 yaşında! Oyuncu Ceyda Ateş’in kızı Talia sevimliliğiyle ’Maşallah’ dedirtti!

Güzel oyuncu Ceyda Ateş'in 1 yaşını dolduran kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ateş yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş son olarak kızı Talia'nın 1. yaş doğum gününden pozlarını paylaştı. Kızına elleriyle doğum günü partisi hazırlayan Ceyda Ateş'in "1 yaşa selam olsun ' notunu düştüğü paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Ceyda Ateş'in kızı Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia...