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Haberler Galeri Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! ‘Babasının kızı Talia’
Giriş Tarihi: 26.05.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 12:12

'in güzel gözlü kızı sosyal medyada ilgi odağı oldu! ‘Babasının kızı Talia’

Çiçeği burnunda anne , kızıyla birlikte sosyal medyayı salladı. Ceyda Ateş, ile 2018 yılında 'de evlenmişti. Güzel oyuncu Ceyda Ateş, anne oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı ile fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş 'Merhaba 7. Ay sizler 7. Ayda neler yaşadınız sevgili anneler? Önerilerinizi beklerim' notunu düştü. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ateş'in takipçileri 'Babasının kızı', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar. İşte kızı Talia'yı kucağına alan taze anne Ceyda Ateş'in çok konuşulan son paylaşımı…

Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! ‘Babasının kızı Talia’

Yedi ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu kızı ile bir yaptı. Ceyda Ateş paylaşımına 'Merhaba 7. Ay sizler 7. Ayda neler yaşadınız sevgili anneler? Önerilerinizi beklerim' notunu düştü.

Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! ‘Babasının kızı Talia’

2018 yılında 'de evlenen , çifti, yedi ay önce bebekleri 'yı kucaklarına aldı.

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Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! ‘Babasının kızı Talia’

31 yaşındaki , kızı Taila ile bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! ‘Babasının kızı Talia’

, geçtiğimiz günlerde ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları hesabından paylaşmıştı.

Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! ‘Babasının kızı Talia’

Ateş, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık" notunu düşmüştü.

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