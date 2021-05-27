Ceyda Ateş'in güzel gözlü kızı Talia sosyal medyada ilgi odağı oldu! ‘Babasının kızı Talia’

Yedi ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş kızı Talia ile bir paylaşım yaptı. Ceyda Ateş paylaşımına 'Merhaba 7. Ay sizler 7. Ayda neler yaşadınız sevgili anneler? Önerilerinizi beklerim' notunu düştü.