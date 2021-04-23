Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın şirinliği dillerde! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kopyası’

Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş, karnı burnunda verdiği son pozla sosyal medyayı sallamıştı. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında AmerikaMiami'de evlenmişti. Güzel oyuncu Ceyda Ateş, anne oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'nın ve eşi Buğra Toplusoy'un fotoğrafını paylaştı. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ateş'in takipçileri 'Babasının kızı', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar. İşte kızı Talia'yı kucağına alan taze anne Ceyda Ateş'in çok konuşulan son paylaşımı…