Ceyda Ateş’in minik kızı Talia masmavi gözleriyle ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Babasının kopyası ama boncuk gözlerini sizden almış’

Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş, karnı burnunda verdiği son pozla sosyal medyayı sallamıştı. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Güzel oyuncu Ceyda Ateş, anne oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Masmavi gözlerini annesinden alan Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ateş'in takipçileri 'Babasının kızı', 'Babasının kopyası', 'Babasına benziyor ama gözlerini sizden almış', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar. İşte kızı Talia'yı kucağına alan taze anne Ceyda Ateş'in çok konuşulan son paylaşımı…