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’in minik kızı gözleriyle ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yağdı ‘ ama gözlerini sizden almış’

Çiçeği burnunda anne , karnı burnunda verdiği son pozla sosyal medyayı sallamıştı. Ceyda Ateş, ile 2018 yılında 'de evlenmişti. Güzel oyuncu Ceyda Ateş, anne oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı 'nın fotoğrafını paylaştı. gözlerini annesinden alan Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ateş'in takipçileri 'Babasının kızı', '', 'Babasına ama gözlerini sizden almış', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar. İşte kızı Talia'yı kucağına alan taze anne Ceyda Ateş'in çok konuşulan son paylaşımı…

Giriş Tarihi: 31.03.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 08:06
Ceyda Ateş’in minik kızı Talia masmavi gözleriyle ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Babasının kopyası ama boncuk gözlerini sizden almış’

Dört ay önce annelik duygusunu tadan oyuncu , kızı 'nın fotoğrafını paylaştı. Ceyda Ateş "Hep baba diyorlar Buğra Toplusoy. Şaka şaka kızmadım. Sağlığımız yerinde olsun yeter." notunu düştüğü gönderiye beğeni yağdı. İşte kızı Talia'yı kucağına alan taze anne Ceyda Ateş'in çok konuşulan son paylaşımı…

Ceyda Ateş’in minik kızı Talia masmavi gözleriyle ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Babasının kopyası ama boncuk gözlerini sizden almış’

2018 yılında 'de evlenen , çifti, üç ay önce bebekleri 'yı kucaklarına aldı.

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Ceyda Ateş’in minik kızı Talia masmavi gözleriyle ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Babasının kopyası ama boncuk gözlerini sizden almış’

31 yaşındaki Ateş, kızının 'nın bir fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Ceyda Ateş’in minik kızı Talia masmavi gözleriyle ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Babasının kopyası ama boncuk gözlerini sizden almış’

, geçtiğimiz günlerde ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ceyda Ateş’in minik kızı Talia masmavi gözleriyle ilgi odağı oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Babasının kopyası ama boncuk gözlerini sizden almış’

Ateş, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık" notunu düşmüştü.

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