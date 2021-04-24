Ceyda Ateş’in minik kızı Talia şirinliği ile ilgi odağı oldu! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Tıpkı babası’

Dört ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'nın fotoğrafını paylaştı. Eşi Buğra Toplusoy ile kızı Talia'nın sevimli hallerini sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncuya adeta yorum yağdı. Ateş'in takipçileri 'Babasının kızı', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar.