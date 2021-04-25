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Haberler Galeri Ceyda Ateş’in minik kızı Talia tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı’
Giriş Tarihi: 23.04.2021 07:14 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 09:57

’in minik kızı tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı’

Çiçeği burnunda anne , karnı burnunda verdiği son pozla sosyal medyayı sallamıştı. Ceyda Ateş, ile 2018 yılında 'de evlenmişti. Güzel oyuncu Ceyda Ateş, anne oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı 'nın ve eşi Buğra Toplusoy'un fotoğrafını paylaştı. Talia'nın babası Buğra Toplusoy'a olan benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ateş'in takipçileri 'Babasının kızı', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar. İşte kızı Talia'yı kucağına alan taze anne Ceyda Ateş'in çok konuşulan son paylaşımı…

Ceyda Ateş’in minik kızı Talia tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı’

Dört ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu , kızı 'nın fotoğrafını paylaştı. Eşi ile kızı Talia'nın sevimli hallerini sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncuya adeta yorum yağdı. Ateş'in takipçileri 'Babasının kızı', 'Babasının kopyası', 'Tıpkı babası' gibi yorumlar yaptılar.

Ceyda Ateş’in minik kızı Talia tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı’

2018 yılında 'de evlenen , çifti, dört ay önce bebekleri 'yı kucaklarına aldı.

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Ceyda Ateş’in minik kızı Talia tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı’

31 yaşındaki Ateş, kızı Taila ile eşi 'un bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ceyda Ateş’in minik kızı Talia tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı’

, geçtiğimiz günlerde ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları hesabından paylaşmıştı.

Ceyda Ateş’in minik kızı Talia tüm sevimliliği ile ilgi topladı! Yorum yağmuruna tutuldu ‘Babasının kızı’

Ateş, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık" notunu düşmüştü.

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