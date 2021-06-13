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Haberler Galeri Ceyda Düvenci eşi ile başbaşa kaldı güzelliği ile övgüleri topladı "Başlasın sevgiliyle hakedilen keyif zamanları"
Giriş Tarihi: 13.06.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 15:55

eşi ile başbaşa kaldı güzelliği ile övgüleri topladı "Başlasın sevgiliyle hakedilen keyif zamanları"

Güzel oyuncu ile 2015 yılında evlenmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak'la mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, eşi ile başbaşa tatil keyfi yapıyor. Son olarak 'dan yaptığı paylaşım ile dikkat çeken Ceyda Düvenci "Uzun zaman sonra evlatlardan birkaç gün uzak kalmak… hem iyi hissediyorum, hem suçlu… Başlasın sevgiliyle hakedilen keyif zamanları" dedi. İşte güzelliğiyle de övgüleri toplayan Ceyda Düvenci'nin takipçileri ile duygularını paylaştığı o sözler...

Ceyda Düvenci eşi ile başbaşa kaldı güzelliği ile övgüleri topladı Başlasın sevgiliyle hakedilen keyif zamanları

Güzel oyuncu ile 2015 yılında evlenmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak'la mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, eşi ile başbaşa tatil keyfi yapıyor.

Ceyda Düvenci eşi ile başbaşa kaldı güzelliği ile övgüleri topladı Başlasın sevgiliyle hakedilen keyif zamanları

Son olarak 'dan yaptığı paylaşım ile dikkat çeken "Uzun zaman sonra evlatlardan birkaç gün uzak kalmak… hem iyi hissediyorum, hem suçlu… Başlasın sevgiliyle hakedilen keyif zamanları" dedi.

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Ceyda Düvenci eşi ile başbaşa kaldı güzelliği ile övgüleri topladı Başlasın sevgiliyle hakedilen keyif zamanları

İşte güzelliğiyle de övgüleri toplayan 'nin takipçileri ile duygularını paylaştığı o sözler...

Ceyda Düvenci eşi ile başbaşa kaldı güzelliği ile övgüleri topladı Başlasın sevgiliyle hakedilen keyif zamanları

"Uzun zaman sonra evlatlardan birkaç gün uzak kalmak… hem iyi hissediyorum, hem suçlu…

Ceyda Düvenci eşi ile başbaşa kaldı güzelliği ile övgüleri topladı Başlasın sevgiliyle hakedilen keyif zamanları

İyi hissediyorum çünkü sevgilimle başbaşa olmaya ihtiyacım var; son zamanlarda tüm yorgunluğum sinir sistemimi etkisi altına almıştı…

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