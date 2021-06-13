Ceyda Düvenci eşi ile başbaşa kaldı güzelliği ile övgüleri topladı Başlasın sevgiliyle hakedilen keyif zamanları

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında evlenmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak'la mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, eşi ile başbaşa tatil keyfi yapıyor. Son olarak Instagram'dan yaptığı paylaşım ile dikkat çeken Ceyda Düvenci "Uzun zaman sonra evlatlardan birkaç gün uzak kalmak… hem iyi hissediyorum, hem suçlu… Başlasın sevgiliyle hakedilen keyif zamanları" dedi. İşte güzelliğiyle de övgüleri toplayan Ceyda Düvenci'nin takipçileri ile duygularını paylaştığı o sözler...