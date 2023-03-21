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Haberler Galeri Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Ünlü çift bakın evliliklerini nasıl kurtardı!
Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 08:05

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Ünlü çift bakın evliliklerini nasıl kurtardı!

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu. Birkaç ay önce Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin mutlu evliliklerine nazar değmişti. İkilinin boşanacakları konuşuluyordu ancak bu çalkantılı dönemi atlatıp el ele pozlar vermeye başladılar. Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin evliliklerini nasıl kurtardıkları ortaya çıktı...

BÜLENT CANKURT
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Ünlü çift bakın evliliklerini nasıl kurtardı!

Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 19 Aralık 2015'te evleneceğini herkes bu köşeden öğrenmişti.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Ünlü çift bakın evliliklerini nasıl kurtardı!

Üçüncü evliliğini yapan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturan Bülent Şakrak, iki yıl sonra da oğulları Okan Ali'yi kucaklarına almıştı.

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Ünlü çift bakın evliliklerini nasıl kurtardı!

Ancak herkesin örnek gösterdiği mutlu evliliklerine, birkaç ay önce nazar değmişti.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Ünlü çift bakın evliliklerini nasıl kurtardı!

Hatta boşanacakları konuşuluyordu.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Ünlü çift bakın evliliklerini nasıl kurtardı!

Neyse ki, kısa sürede bu çalkantılı dönemi atlatmayı başarıp, dedikoduların ayına barış çubuklarını tüttürmeyi başarmışlardı.

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