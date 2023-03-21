Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:03
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
08:05
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanmanın eşiğinden dönmüştü... Ünlü çift bakın evliliklerini nasıl kurtardı!
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu. Birkaç ay önce Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin mutlu evliliklerine nazar değmişti. İkilinin boşanacakları konuşuluyordu ancak bu çalkantılı dönemi atlatıp el ele pozlar vermeye başladılar. Boşanmanın eşiğinden dönen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin evliliklerini nasıl kurtardıkları ortaya çıktı...