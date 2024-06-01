Giriş Tarihi: 01.06.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
07:57
Ceyda Düvenci ile iki yıl evli kalmıştı... 90'ların yakışıklı jönü Kaan Girgin'e yıllar acımadı! Kaan Girgin bakın şimdi ne yapıyor...
Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar', sonrasında 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçmişti. Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. 90'lı ve 2000'li yıllarda yakışıklılığı ile genç kızların sevgilisi olan Kaan Girgin bu dönemde Ceyda Düvenci ile büyük aşk yaşamış ikili iki yıl evli kalmıştı. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da ortaya çıkan Kaan Girgin magazinden ve ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla geçen zamanın azizliğine uğramış görünüyor. İşte bir dönemin yakışıklı oyuncusu Kaan Girgin'in son hali...