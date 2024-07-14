Ceyda Düvenci radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşka geldi! Romantik pozuna beğeni yağdı...

Prens ve Sakla Beni dizilerinin yanı sıra bir de program sunuculuğu yapan Ceyda Düvenci, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yaz tek celsede bitirmişti. Düvenci, biten evliliğinin ardından adeta küllerinden yeniden doğdu.