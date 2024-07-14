Giriş Tarihi: 14.07.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
07:33
Ceyda Düvenci radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşka geldi! Romantik pozuna beğeni yağdı...
2015 yılında evlenen oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Boşanma sonrası dış görünüşünde de büyük bir değişime giden Ceyda Düvenci adeta küllerinden doğdu. Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırdı. Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından karşılıklı aşk ilanları da birbirini takip etti. 47'lik güzel Ceyda Düvenci şu sıralar Güçlü Mete ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Son olarak Düvenci radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşka geldi. Romantik pozuna beğeni yağdı...