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Haberler Galeri Ceyda Düvenci radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşka geldi! Romantik pozuna beğeni yağdı...
Giriş Tarihi: 14.07.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 07:33

Ceyda Düvenci radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşka geldi! Romantik pozuna beğeni yağdı...

2015 yılında evlenen oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Boşanma sonrası dış görünüşünde de büyük bir değişime giden Ceyda Düvenci adeta küllerinden doğdu. Ceyda Düvenci, kalbini kendisi gibi yakın zamanda boşanan Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırdı. Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından karşılıklı aşk ilanları da birbirini takip etti. 47'lik güzel Ceyda Düvenci şu sıralar Güçlü Mete ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Son olarak Düvenci radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşka geldi. Romantik pozuna beğeni yağdı...

Ceyda Düvenci radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşka geldi! Romantik pozuna beğeni yağdı...

Prens ve Sakla Beni dizilerinin yanı sıra bir de program sunuculuğu yapan Ceyda Düvenci, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yaz tek celsede bitirmişti. Düvenci, biten evliliğinin ardından adeta küllerinden yeniden doğdu.

Ceyda Düvenci radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşka geldi! Romantik pozuna beğeni yağdı...

Boşanma sonrası dış görünüşünde de büyük bir değişime giden Ceyda Düvenci adeta bir deri bir kemik kaldı.

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Ceyda Düvenci radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşka geldi! Romantik pozuna beğeni yağdı...

Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından karşılıklı aşk ilanları da birbirini takip etti.

Ceyda Düvenci radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşka geldi! Romantik pozuna beğeni yağdı...

Son olarak Güçlü Mete ile mutlu bir ilişki yaşayan 2 çocuk annesi Ceyda Düvenci aşka geldi.

Ceyda Düvenci radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile aşka geldi! Romantik pozuna beğeni yağdı...

Instagram hesabının hikayeler kısmından radyocu sevgilisi Güçlü Mete ile bu romantik kareyi kalp emojisiyle paylaşan Düvenci'nin mutluluğu ise gözlerinden okunuyor.

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