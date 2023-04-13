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Haberler Galeri Ceyda Düvenci'den boşanma açıklaması! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 09:42

Ceyda Düvenci'den boşanma açıklaması! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu?

Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, tekrar ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası magazin gündeminde adeta bomba etkisi yarattı. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin boşanacağı iddia edildi. Dedikoduların ardından Ceyda Düvenci, sessizliğini bozdu.

Ceyda Düvenci’den boşanma açıklaması! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu?

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu. Magazin dünyasında parmakla gösterilen çifte nazar değdi.

Ceyda Düvenci’den boşanma açıklaması! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu?

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Düvenci'nin, "Hayatımın satırları" diyerek yaptığı paylaşım ise yeniden boşanma dedikodularını çıkardı.

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Ceyda Düvenci’den boşanma açıklaması! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu?

Birkaç ay önce ünlü çiftin mutlu evliliklerine nazar değmişti. Hatta boşanacakları uzun süre konuşulmuştu.

Ceyda Düvenci’den boşanma açıklaması! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu?

Takvim'in haberine göre; Boşanmanın eşiğine kadar gelen ve çift terapisine giden Şakrak ile Düvenci, ilişkilerini son dönemde bir nebze toparlasa da problemleri tam anlamıyla aşamadı. Mutlu evlilikleriyle herkesin örnek gösterdiği Şakrak ve Düvenci çifti, yaşadıkları bu çalkantılı dönemden bir türlü çıkamadı.

Ceyda Düvenci’den boşanma açıklaması! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu?

Çift terapisine devam eden ikili, biraz olsun sorunlarına çare bulsa da diğer yandan yeni oluşan ve tekrar tekrar yaşanan sıkıntılar yine boy gösterdi.

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