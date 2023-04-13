Ceyda Düvenci’den boşanma açıklaması! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu?

Takvim'in haberine göre; Boşanmanın eşiğine kadar gelen ve çift terapisine giden Şakrak ile Düvenci, ilişkilerini son dönemde bir nebze toparlasa da problemleri tam anlamıyla aşamadı. Mutlu evlilikleriyle herkesin örnek gösterdiği Şakrak ve Düvenci çifti, yaşadıkları bu çalkantılı dönemden bir türlü çıkamadı.