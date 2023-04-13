Ceyda Düvenci’den boşanma açıklaması! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu?

Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, tekrar ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası magazin gündeminde adeta bomba etkisi yarattı. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin boşanacağı iddia edildi. Dedikoduların ardından Ceyda Düvenci, sessizliğini bozdu.