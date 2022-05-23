Ceylan’ın değişimine kızı bile inanamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Ceylan’ın son paylaşımına Melodi sessiz kalamadı!

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen ünlü şarkıcı Ceylan, her paylaşımıyla ses getirmeyi sürdürüyor. Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile hayranlarını sık sık şaşırtmaya devam ediyor. Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Ceylan, her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor. Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Değişimiyle magazinden düşmeyen Ceylan, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Ceylan'ın fotoğrafına kızı Melodi de kayıtsız kalamadı. İşte ünlü türkücü Ceylan'ın dikkat çeken son hali...