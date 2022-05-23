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Haberler Galeri Ceylan'ın değişimine kızı bile inanamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Ceylan'ın son paylaşımına Melodi sessiz kalamadı!
Giriş Tarihi: 23.05.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 17:15

Ceylan'ın değişimine kızı bile inanamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Ceylan'ın son paylaşımına Melodi sessiz kalamadı!

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen ünlü şarkıcı Ceylan, her paylaşımıyla ses getirmeyi sürdürüyor. Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile hayranlarını sık sık şaşırtmaya devam ediyor. Instagram'da 400 bini aşkın takipçisi bulunan Ceylan, her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor. Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Değişimiyle magazinden düşmeyen Ceylan, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Ceylan'ın fotoğrafına kızı Melodi de kayıtsız kalamadı. İşte ünlü türkücü Ceylan'ın dikkat çeken son hali...

Ceylan’ın değişimine kızı bile inanamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Ceylan’ın son paylaşımına Melodi sessiz kalamadı!

Küçük yaşlarda şarkıcılığa başlayan ve şarkılarıyla genç-yaşlı geniş bir hayran kitlesi yakalayan Ceylan, geçtiğimiz aylarda Gülşen'in merhum sanatçı Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını yorumlamasının ardından yapılan eleştirilerle ilgili konuşmuştu.

Ceylan’ın değişimine kızı bile inanamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Ceylan’ın son paylaşımına Melodi sessiz kalamadı!

CEYLAN'DAN GÜLŞEN'E DESTEK

Ceylan, konuyla ilgili; "Bu mevzuyu bence çok uzattılar. Bazıları kendisine reklam malzemesi yaptı. Rahmetli Bergen abla ile ben de sahne paylaştım. Zaten kimse Bergen olamaz. Gülşen'e gelince, Gülşen'in yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil. Gülşen çok başka bir yerde. Gülşen bir arabesk okur, kimseye söyleyecek söz bırakmaz. Krallar gibi popunu da okur, arabeskini de okur" demişti.

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Ceylan’ın değişimine kızı bile inanamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Ceylan’ın son paylaşımına Melodi sessiz kalamadı!

"SAZANLAR HEMEN ORTAYA ATLADI"

Açıklamalarıyla meslektaşına destek veren 47 yaşındaki şarkıcı, daha sonra "Gülşen'in illa o şarkıyı arabesk tarzda okuması gerekmiyor. o şarkıyı ben de okudum. Bu Bergen'den daha iyi okuyacağımız anlamına gelmiyor. Ama bazı sazanlar hemen ortaya atladı. Yapılan yorumlar haddini aştı. Gülşen kendi tarzında kendi yorumunda çok güzel okumuş. Bu bir proje albümü. O yüzden kimse boş yorum yapmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Ceylan’ın değişimine kızı bile inanamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Ceylan’ın son paylaşımına Melodi sessiz kalamadı!

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan Avcı, açıklamarı ve sık sık değiştirdiği imajıyla gündemden düşmüyor.

Ceylan’ın değişimine kızı bile inanamıyor! Estetikle bambaşka biri olan Ceylan’ın son paylaşımına Melodi sessiz kalamadı!

Geçtiğimiz aylarda saçlarını sarıya boyatan ve yeni imajıyla Marilyn Monroe'ya benzetilen ünlü isim, son pozuyla gündem oldu.

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