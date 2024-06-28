Giriş Tarihi: 28.06.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
09:22
CHP zihniyetinin işinden ettiği tiyatrocu Murat Daltaban GÜNAYDIN'a konuştu! "Tiyatronun geleceği için endişeliyim"
CHP'li Tarsus Belediyesi'nde yaşanan tiyatro rezaleti hala gündemdeyken yeni bir skandal daha yaşandı. Bu sefer yer Bursa Nilüfer Belediyesi. CHP zihniyetinin işinden ettiği tiyatrocu Murat Daltaban GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'a konuştu. Murat Daltaban, "Bana yapılan haksızlıktan öte tiyatromuza ve sanata yapılan büyük bir haksızlık var" dedi.