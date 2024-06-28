CHP zihniyetinin işinden ettiği tiyatrocu Murat Daltaban GÜNAYDIN'a konuştu! "Tiyatronun geleceği için endişeliyim"

'TİYATRO SİYASET ÜSTÜDÜR'

"Bana yapılan haksızlıktan öte tiyatromuza ve sanata yapılan büyük bir haksızlık var" diyen usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yönetmeliğe göre görev süresine ve Genel Sanat Yönetmeni değişimine tiyatronun yürütme kurulu karar vermesi gerekirken, Sayın Başkan 'Biz farklı kadrolarla çalışmayı istiyoruz' diyerek NKT'deki Genel Sanat Yönetmenliğime son verildi. Biz tiyatromuzu ulusal alanda çok güzel bir yere taşıdık.