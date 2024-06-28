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Haberler Galeri CHP zihniyetinin işinden ettiği tiyatrocu Murat Daltaban GÜNAYDIN'a konuştu! "Tiyatronun geleceği için endişeliyim"
Giriş Tarihi: 28.06.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 09:22

CHP zihniyetinin işinden ettiği tiyatrocu Murat Daltaban GÜNAYDIN'a konuştu! "Tiyatronun geleceği için endişeliyim"

CHP'li Tarsus Belediyesi'nde yaşanan tiyatro rezaleti hala gündemdeyken yeni bir skandal daha yaşandı. Bu sefer yer Bursa Nilüfer Belediyesi. CHP zihniyetinin işinden ettiği tiyatrocu Murat Daltaban GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'a konuştu. Murat Daltaban, "Bana yapılan haksızlıktan öte tiyatromuza ve sanata yapılan büyük bir haksızlık var" dedi.

Tuba KALÇIK
CHP zihniyetinin işinden ettiği tiyatrocu Murat Daltaban GÜNAYDIN’a konuştu! Tiyatronun geleceği için endişeliyim

CHP'li belediyeler tiyatrolardan ne istiyor anlamış değilim. CHP'li Tarsus Belediyesi'nde yaşanan tiyatro rezaleti hala gündemdeyken yeni bir skandal daha yaşandı. Bu sefer yer Bursa Nilüfer Belediyesi. CHP'li Belediye Başkanı Şadi Özdemir seçildikten sonra ilk müdahaleyi Nilüfer Kent Tiyatrosu'na yaptı. NKT gerçekten çok başarılı, alanında çok değerli ödüller almış bir tiyatro. Böyle iyi giden bir tiyatroya Özdemir neyin müdahalesini yapıyor gerçekten anlamak mümkün değil. NKT'nin Genel Yayın Yönetmeni olan Murat Daltaban'ı görevden alıp, Daltaban ve ekibi tarafından güzel işleyen bir sisteme çomak sokmak da neyin nesi...
Başkan Özdemir umursamıyor ama Murat Daltaban ve NKT'nin Genel Yapım Yönetmeni olan eşi Özlem Daltaban, sosyal medyadan geçtiğimiz günlerde bu durumu kamuoyu ile paylaştı... Ben de bu vesile ile Murat Daltaban ile konuştum.

CHP zihniyetinin işinden ettiği tiyatrocu Murat Daltaban GÜNAYDIN’a konuştu! Tiyatronun geleceği için endişeliyim

'TİYATRO SİYASET ÜSTÜDÜR'
"Bana yapılan haksızlıktan öte tiyatromuza ve sanata yapılan büyük bir haksızlık var" diyen usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yönetmeliğe göre görev süresine ve Genel Sanat Yönetmeni değişimine tiyatronun yürütme kurulu karar vermesi gerekirken, Sayın Başkan 'Biz farklı kadrolarla çalışmayı istiyoruz' diyerek NKT'deki Genel Sanat Yönetmenliğime son verildi. Biz tiyatromuzu ulusal alanda çok güzel bir yere taşıdık.

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CHP zihniyetinin işinden ettiği tiyatrocu Murat Daltaban GÜNAYDIN’a konuştu! Tiyatronun geleceği için endişeliyim

Ben ve ekibim bunun için büyük bir çaba verdik. Güzel oyunlar ve projeler yaparak, ülke çapında tanınır hale getirdiğimiz tiyatromuzun işleyen sistemini bozmaya çalışmak her şeyden önce tiyatromuza ve seyircilerimize büyük bir haksızlıktır. Görevime son verildiği için değil üzüntüm, burada kişisel durumu aşan bir şey var. Benim üzüntüm tiyatromuza layık görülen muamele. Tiyatroların geleceği siyasilerin iki dudağı arasında olamaz. Ama ne yazık ki Nilüfer Belediye Başkanı'nın kararıyla tiyatromuzun işleyen sistemi durduruldu.

CHP zihniyetinin işinden ettiği tiyatrocu Murat Daltaban GÜNAYDIN’a konuştu! Tiyatronun geleceği için endişeliyim

Tiyatro siyaset üstüdür. Partiler üstü bir alandır. Ama ne yazık ki yerel yönetimlerde idareciler bu bakış açısıyla hareket etmiyor. Tiyatroda yine yönetmeliğe aykırı şekilde müdür atandı. Atandı diyorum çünkü yönetmeliğimizde tiyatro müdürünü sanatçılar ve müdürlük çalışanları oy kullanarak seçiyordu.

CHP zihniyetinin işinden ettiği tiyatrocu Murat Daltaban GÜNAYDIN’a konuştu! Tiyatronun geleceği için endişeliyim

Ekonomik bahanelerle tiyatroda yaşanan bu olayı açıklayamazsınız. Bize söylenen tek açıklama farklı kadrolarla çalışmak istedikleri oldu. Mevcut yönetmelikle bu kararın tiyatronun yürütme kurulunda netleşmesi gerekirdi. Şimdi de duyuyorum ki tiyatronun sanatçılarını dahil etmeden yeni yönetmelik hazırlanıyormuş. NKT'nin sanatsal yapısı ve geleceği için endişeliyim.

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