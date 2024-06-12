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Haberler Galeri CHP'li belediyenin Tarsus'taki tiyatro kararına sert tepki! Gösterilerini iptal ettiler
Giriş Tarihi: 12.06.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 06:27

CHP'li belediyenin Tarsus'taki tiyatro kararına sert tepki! Gösterilerini iptal ettiler

Tarsus Belediyesi'nin CHP'li yeni başkanı Ali Boltaç'ın seçimi kazandıktan sonraki ilk işi, Tarsus Belediye Tiyatrosu'nu kapatmak olmuştu. CHP'li belediye başkanının Tarsus Şehir Tiyatrosu'nu kapatmasına ve oyunculara paspas çektirip çay servisi yaptırmasına sanat dünyasından tepkiler dinmiyor. Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu, 'Süt Kardeşler' oyununu sergileyecekleri Tarsus'taki gösterilerini iptal etti.

İLKER GEZİCİ
CHP’li belediyenin Tarsus’taki tiyatro kararına sert tepki! Gösterilerini iptal ettiler

Tiyatro dünyası CHP'li Tarsus Belediyesi'nin aldığı kararla çalkalanıyor. CHP'li yeni başkan Ali Boltaç'ın seçimleri kazandıktan sonraki ilk işi 2019 yılında kurulan Tarsus Belediye Tiyatrosu'nu kapatmak oldu.

Tasarruf önlemleri sebebiyle kapatılan ve son oyununu 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde oynayan sanatçılar da adeta sürgüne gönderildi.

CHP’li belediyenin Tarsus’taki tiyatro kararına sert tepki! Gösterilerini iptal ettiler

Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar, Veteriner Hizmetleri bünyesindeki köpek bakımevine personel olarak, bazı oyuncular Gelirler Müdürlüğü personeli olarak çay ocağına ya da nikah salonu personeli olarak Kadın Sığınma Evi'ne gönderildi.

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CHP’li belediyenin Tarsus’taki tiyatro kararına sert tepki! Gösterilerini iptal ettiler

Belediye girişinde karşılama personeli olarak görevlendirilen oyunculardan Hacer Öner de görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

CHP’li belediyenin Tarsus’taki tiyatro kararına sert tepki! Gösterilerini iptal ettiler

"4.5 yıl emek verdiğim oyunculuktan sonra bana büro memurusun deniyor. 8-5 çalışma sistemi tiyatroya özgü bir şey değildir. Buna daha fazla dayanamazdım." Belediyenin aldığı bu karara tiyatro dünyasından da büyük tepki geldi. Nedim Saban, Bennu Yıldırımlar gibi ünlü sanatçılar tiyatroculara destek verdi.

CHP’li belediyenin Tarsus’taki tiyatro kararına sert tepki! Gösterilerini iptal ettiler

BÜYÜK TEPKİ
İzmir'deki tiyatro seçmelerinde torpil yapan, Antalya'daki tiyatrocuları sürgüne gönderen CHP zihniyeti son olarak Tarsus'ta bir skandala imza atmıştı. Son seçimlerde belediye başkanı seçilen Ali Boltaç, ilk iş olarak belediye tiyatrosunu kapatmış ve oyuncuları sürgüne göndermişti. GÜNAYDIN olayı manşete taşıyınca yaşanan durum büyük tepki görmüştü.

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