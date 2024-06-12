Giriş Tarihi: 12.06.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
06:27
CHP'li belediyenin Tarsus'taki tiyatro kararına sert tepki! Gösterilerini iptal ettiler
Tarsus Belediyesi'nin CHP'li yeni başkanı Ali Boltaç'ın seçimi kazandıktan sonraki ilk işi, Tarsus Belediye Tiyatrosu'nu kapatmak olmuştu. CHP'li belediye başkanının Tarsus Şehir Tiyatrosu'nu kapatmasına ve oyunculara paspas çektirip çay servisi yaptırmasına sanat dünyasından tepkiler dinmiyor. Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu, 'Süt Kardeşler' oyununu sergileyecekleri Tarsus'taki gösterilerini iptal etti.