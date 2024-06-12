CHP’li belediyenin Tarsus’taki tiyatro kararına sert tepki! Gösterilerini iptal ettiler

"4.5 yıl emek verdiğim oyunculuktan sonra bana büro memurusun deniyor. 8-5 çalışma sistemi tiyatroya özgü bir şey değildir. Buna daha fazla dayanamazdım." Belediyenin aldığı bu karara tiyatro dünyasından da büyük tepki geldi. Nedim Saban, Bennu Yıldırımlar gibi ünlü sanatçılar tiyatroculara destek verdi.