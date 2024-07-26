Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
10:40
Çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bikinili poz! Eskisinden bile fit! Minik Elay annesi Aslı Enver'e çok iyi geldi!
Güzel oyuncu Aslı Enver etrafına adeta ışık saçıyor! Berkin Gökbudak ile aşkı bulan Aslı Enver kızı Elay ile de adeta kendini tamamladı. Çiçeği burnunda anne Aslı Enver şu sıralar ailesi ile tatilin keyifini sürüyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Aslı Enver'in özellikle kızı ve eşi ile pozları büyük beğeni topluyor. Çift geçtiğimiz günlerde kızları Elay'ın 1. yaşını kutlamıştı. Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Aslı Enver'in bikinili pozları hayran bıraktı. Eskisinden bile fit olan Aslı Enver'e övgüler yağdı...