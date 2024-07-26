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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bikinili poz! Eskisinden bile fit! Minik Elay annesi Aslı Enver'e çok iyi geldi!
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:40

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bikinili poz! Eskisinden bile fit! Minik Elay annesi Aslı Enver'e çok iyi geldi!

Güzel oyuncu Aslı Enver etrafına adeta ışık saçıyor! Berkin Gökbudak ile aşkı bulan Aslı Enver kızı Elay ile de adeta kendini tamamladı. Çiçeği burnunda anne Aslı Enver şu sıralar ailesi ile tatilin keyifini sürüyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Aslı Enver'in özellikle kızı ve eşi ile pozları büyük beğeni topluyor. Çift geçtiğimiz günlerde kızları Elay'ın 1. yaşını kutlamıştı. Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Aslı Enver'in bikinili pozları hayran bıraktı. Eskisinden bile fit olan Aslı Enver'e övgüler yağdı...

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den bikinili poz! Eskisinden bile fit! Minik Elay annesi Aslı Enver’e çok iyi geldi!

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak geçtiğimiz yıl mutlu evliliklerini kızları Elay ile taçlandırdı. Boncuk gözlü minik Elay anne-babasına o kadar iyi geldi ki genç çift adeta etrafına ışık saçıyor...

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den bikinili poz! Eskisinden bile fit! Minik Elay annesi Aslı Enver’e çok iyi geldi!

Aşklarıyla imrendiren Aslı Enver ile Berkin Gökbudak şu sıralar minik kızlarıyla tatilde.

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Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den bikinili poz! Eskisinden bile fit! Minik Elay annesi Aslı Enver’e çok iyi geldi!

Berkin Gökbudak ile aşkı bulan Aslı Enver, kızı Elay ile de adeta kendini tamamladı.

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den bikinili poz! Eskisinden bile fit! Minik Elay annesi Aslı Enver’e çok iyi geldi!

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver şu sıralar ailesi ile tatilin keyifini sürüyor.

Çiçeği burnunda anne Aslı Enver’den bikinili poz! Eskisinden bile fit! Minik Elay annesi Aslı Enver’e çok iyi geldi!

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Aslı Enver'in özellikle kızı ve eşi ile pozları büyük beğeni topluyor.

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