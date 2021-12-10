Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:03Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 16:05
Çiçeği burnunda anne Bengü'den gelen eleştirilere sert tepki: Anneliğime dokunmayın!
Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Bengü, ilk kızı Zeynep'i evliliğinden tam bir yıl sonra kucağına almış, ikinci bebeği Selim'e ise Kasım ayının ilk günlerinde kavuşmuştu. Yılbaşı gecesi sahne almaya hazırlanan Bengü, sosyal medyadan gelen bir eleştiriye tepki gösterdi. Taze anne Bengü, "Yargılamayın ve sakın kimsenin anneliğine dokunmayın!" diyerek tepkisini dile getirdi.