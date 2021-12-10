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Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne Bengü'den gelen eleştirilere sert tepki: Anneliğime dokunmayın!
Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 16:05

Çiçeği burnunda anne Bengü'den gelen eleştirilere sert tepki: Anneliğime dokunmayın!

Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Bengü, ilk kızı Zeynep'i evliliğinden tam bir yıl sonra kucağına almış, ikinci bebeği Selim'e ise Kasım ayının ilk günlerinde kavuşmuştu. Yılbaşı gecesi sahne almaya hazırlanan Bengü, sosyal medyadan gelen bir eleştiriye tepki gösterdi. Taze anne Bengü, "Yargılamayın ve sakın kimsenin anneliğine dokunmayın!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çiçeği burnunda anne Bengü’den gelen eleştirilere sert tepki: Anneliğime dokunmayın!

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuş, 2019'da da kızı Zeynep'i dünyaya getirmişti.

Çiçeği burnunda anne Bengü’den gelen eleştirilere sert tepki: Anneliğime dokunmayın!

Bengü geçtiğimiz kasım ayında ikinci kez anne oldu. Dünyaya getirdiği oğluna da Selim adını verdi.

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Çiçeği burnunda anne Bengü’den gelen eleştirilere sert tepki: Anneliğime dokunmayın!

Yeni yılı sahnede karşılayacağını duyuran Bengü'ye bazı takipçileri tepki gösterdi.

Çiçeği burnunda anne Bengü’den gelen eleştirilere sert tepki: Anneliğime dokunmayın!

'Yılbaşı gecesini evde çocuklarıyla birlikte geçirmesinin daha doğru olacağı' yönünde eleştirilere maruz kalan şarkıcı, Instagram sayfasında açıklama yayınladı:

Çiçeği burnunda anne Bengü’den gelen eleştirilere sert tepki: Anneliğime dokunmayın!

Çiçeği burnunda anne Bengü, şu sözleri dile getirdi:

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