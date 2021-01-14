Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş’in son paylaşımı olay oldu! Uzayan saçlarım ve yorgunluk

Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş'in yaptığı sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Güzel oyuncu Ceyda Ateş, kısa bir süre önce anne oldu. Hamileliğinin 9'uncu ayına kadar paylaşımlar yapan güzel oyuncu, sosyal medyanın da gündeminden düşmedi. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'yı uyuttuktan sonra bir paylaşım yaptı. Ceyda Ateş için uykusuz geceler başladı. Güzel anne bu kareyi "Uzayan saçlarım ve yorgunluk" notuyla paylaştı. İşte kızı Talia'yı kucağına alan taze anne Ceyda Ateş'in çok konuşulan son paylaşımı…