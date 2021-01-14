Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş’in son paylaşımı olay oldu! "Uzayan saçlarım ve yorgunluk"

’in son paylaşımı olay oldu! "Uzayan saçlarım ve yorgunluk"

'in yaptığı paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Ceyda Ateş, ile 2018 yılında 'de evlenmişti. Güzel oyuncu Ceyda Ateş, kısa bir süre önce anne oldu. Hamileliğinin 9'uncu ayına kadar paylaşımlar yapan güzel oyuncu, sosyal medyanın da gündeminden düşmedi. İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'yı uyuttuktan sonra bir yaptı. Ceyda Ateş için uykusuz geceler başladı. Güzel anne bu kareyi "Uzayan saçlarım ve yorgunluk" notuyla paylaştı. İşte kızı Talia'yı kucağına alan taze anne Ceyda Ateş'in çok konuşulan son paylaşımı…

Giriş Tarihi: 14.01.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 13:23
Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş’in son paylaşımı olay oldu! Uzayan saçlarım ve yorgunluk

Kısa süre önce anne olan için uykusuz geceler başladı. Güzel anne bu kareyi " uzayan saçlarım ve yorgunluk" notuyla paylaştı.

Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş’in son paylaşımı olay oldu! Uzayan saçlarım ve yorgunluk

, ile 2018 yılında 'de evlenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş’in son paylaşımı olay oldu! Uzayan saçlarım ve yorgunluk

Güzel oyuncu , kısa bir süre önce anne oldu.

Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş’in son paylaşımı olay oldu! Uzayan saçlarım ve yorgunluk

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni alıyor.

Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş’in son paylaşımı olay oldu! Uzayan saçlarım ve yorgunluk

Hamileliğinin 9'uncu ayına kadar paylaşımlar yapan güzel oyuncu, sosyal medyanın da gündeminden düşmedi.

SON DAKİKA