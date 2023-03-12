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Haberler Galeri Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatillere doyamadı! Hakan Sabancı'dan ilk paylaşım geldi
Giriş Tarihi: 12.03.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 12:50

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatillere doyamadı! Hakan Sabancı'dan ilk paylaşım geldi

Oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı Paris tatili dönüşü görüntülenmiş, ikilinin aşkı resmen belgelenmişti. Aşklarını bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etmişti. Paris tatilinin dönüşte havalimanında görüntülenen ve aşklarını ilan eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti bu sefer de kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitti. İlişkilerinin ciddi olduğunu söyleyen Sabancı, kuzey ışıklarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatillere doyamadı! Hakan Sabancı’dan ilk paylaşım geldi

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de hiç kuşkusuz güzel oyuncu Hande Erçel ile yakışıklı çapkın Hakan Sabancı'nınki oldu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatillere doyamadı! Hakan Sabancı’dan ilk paylaşım geldi

Geçtiğimiz günlerde haftasonunu Şile'deki bir otelde geçiren sürpriz çift, şimdilerde Paris'e uçmuştu.

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Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatillere doyamadı! Hakan Sabancı’dan ilk paylaşım geldi

Önceki gün birlikte tatile giderken görüntülenen çiftin ilişkileri belgelenmişti. Ünlü çift, tatil dönüşü havalimanında kamera karşısına geçip, ilişkilerini ilan etmişti.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatillere doyamadı! Hakan Sabancı’dan ilk paylaşım geldi

Hande Erçel'in elini tutmaktan ısrarla kaçınan çapkın sosyetik, "Sizi ilk kez bir sevgilinizle beraber görüyoruz. Bu aşk ciddi galiba?" sorusuna "Aynen" yanıtı vermişti.

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatillere doyamadı! Hakan Sabancı’dan ilk paylaşım geldi

Ünlü oyuncu Hande Erçel ise "Her şey çok güzel gidiyor. Bir tatilden geldik" demişti.

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