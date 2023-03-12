Giriş Tarihi: 12.03.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 12:50

Çiçeği burnunda aşıklar Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatillere doyamadı! Hakan Sabancı'dan ilk paylaşım geldi

Oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı Paris tatili dönüşü görüntülenmiş, ikilinin aşkı resmen belgelenmişti. Aşklarını bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etmişti. Paris tatilinin dönüşte havalimanında görüntülenen ve aşklarını ilan eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti bu sefer de kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitti. İlişkilerinin ciddi olduğunu söyleyen Sabancı, kuzey ışıklarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.