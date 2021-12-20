Çiçeği burnunda aşıklardan pazar pozu! Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında!

Geçtiğimiz günlerde Türk televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği gecede 'En iyi kadın şarkıcı' ödülü şarkıcı Hadise'nin olmuştu. Hem kıyafetiyle, hem de aldığı ödülle adından söz ettiren Hadise'ye, katıldığı ödül gecesinde sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler eşlik etmişti. Mehmet Dinçerler ile aşkları dolu dizgin devam eden Hadise sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Hadise son olarak sevgilisi Mehmet Dinçerler'in Instagram'ında boy gösterdi. Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin pazar pozu adeta düşman çatlattı. İşte romantizmin doruklarında olan şarkıcı Hadise ile sevgilisinin aşk pozu...