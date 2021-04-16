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Haberler Galeri Çiçeği burnunda fit anne Özge Özder’den yeni paylaşım! Doğum anını paylaştı sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 16.04.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 11:47

Çiçeği burnunda ’den yeni ! Doğum anını paylaştı yıkıldı!

2018 yılında müzisyen ile nikah masasına oturan sosyal medyadan yeni yaptı. Şubat ayında kızı Luna'yı dünyaya getiren Özge Özder ve Sinan Güleryüz, mutluluklarını hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirmişti. dizisinde Doktor karakterine hayat veren Özge Özder, ara verdiği setlere geri döndü. Ünlü oyuncu kısa sürede verdiği doğum kilolarıyla dikkat çekmişti. İşte doğum anını paylaşan taze anne Özge Özder'in ilgi odağı olan son sosyal medya paylaşımı…

Çiçeği burnunda fit anne Özge Özder’den yeni paylaşım! Doğum anını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

dizisinin Doktor Derya'sı , 2018 yılında müzisyen ile nikah masasına oturmuştu... Ünlü oyuncu ilk bebeği 'yı 12 Şubat'ta dünyaya getirdi.

Çiçeği burnunda fit anne Özge Özder’den yeni paylaşım! Doğum anını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Epidural sezaryen yapan oyuncu, doğum fotoğrafını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Çiçeği burnunda fit anne Özge Özder’den yeni paylaşım! Doğum anını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Çiçeği burnunda anne , paylaşımına 'Hayatımın en anlamlı anına imza atanlardan Dr. Aytun Aktan doğmuş bu gün... Seni ne kadar sevsem, ne desem, ne söylesem az...

Çiçeği burnunda fit anne Özge Özder’den yeni paylaşım! Doğum anını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Melek kalpli, eğlenceli, hayvan dostu, sportmen, sanatsever güzel dostum… İyi ki doğmuşsun canım doktor… Seni tanıdığım güne bin şükür...' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Çiçeği burnunda fit anne Özge Özder’den yeni paylaşım! Doğum anını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Özder, kızı Luna'nın ilk fotoğrafını 40 günlük olduğunda paylaşmıştı.

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