Çiçeği burnunda güzel anne Özge Özder’den yeni paylaşım! Doğum anını paylaştı sosyal medyada olay oldu!

2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder sosyal medyadan yeni paylaşım yaptı. Şubat ayında kızı Luna'yı dünyaya getiren Özge Özder ve Sinan Güleryüz, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirmişti. Sadakatsiz dizisinde Doktor Derya Samanlı karakterine hayat veren Özge Özder, ara verdiği setlere geri döndü. Ünlü oyuncu kısa sürede verdiği doğum kilolarıyla dikkat çekmişti. İşte doğum anını paylaşan taze anne Özge Özder'in ilgi odağı olan son sosyal medya paylaşımı…