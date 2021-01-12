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Haberler Galeri Çiçek Abbas'ın güzeli Pembe Mutlu'ya geçen yıllar acımadı... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

'ın güzeli 'ya geçen yıllar acımadı... :'nun Cano'su Mutlu'nun son hali...

'ın güzel yıldızlarından oyuncu gerçek adıyla Gül sosyal medyada ilgi odağı oldu. , , gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. 'in ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte ...

Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 10:35
Çiçek Abbas'ın güzeli Pembe Mutlu'ya geçen yıllar acımadı... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

'ın güzel yıldızlarından oyuncu gerçek adıyla Gül sosyal medyada ilgi odağı oldu. , , gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı.

Çiçek Abbas'ın güzeli Pembe Mutlu'ya geçen yıllar acımadı... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

Şimdilerde 66 yaşında olan 'yu görenler tanımakta zorlanıyor. 'in ile oynadığı filminde güzelliğiyle dikkat çeken Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte 'nun Cano'su ve sizin için derlediğimiz ünlü oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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Çiçek Abbas'ın güzeli Pembe Mutlu'ya geçen yıllar acımadı... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU - AYŞECİK

Çiçek Abbas'ın güzeli Pembe Mutlu'ya geçen yıllar acımadı... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...
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Çiçek Abbas'ın güzeli Pembe Mutlu'ya geçen yıllar acımadı... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...
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