Çiçek Abbas'ın güzeliydi... Pembe Mutlu'ya geçen yıllar acımadı... Davaro:'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından oyuncu Pembe Mutlu gerçek adıyla Pembe Gül sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali... Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından oyuncu Pembe Mutlu gerçek adıyla Pembe Gül sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü oyuncuların yıllar içindeki değişimleri... ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU - AYŞECİK MENDERES UTKU - AFACAN