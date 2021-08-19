Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde! Davaro’nun Cano’su son hali ile şaşırttı!

Kemal Sunal ile birlike rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti. Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.