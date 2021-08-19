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Haberler Galeri Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde! Davaro'nun Cano'su son hali ile şaşırttı!
Giriş Tarihi: 19.08.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 16:28

Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde! Davaro'nun Cano'su son hali ile şaşırttı!

Kemal Sunal ile birlike rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti. Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde! Davaro’nun Cano’su son hali ile şaşırttı!

Kemal Sunal ile birlike rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti. Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde! Davaro’nun Cano’su son hali ile şaşırttı!

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor.

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Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde! Davaro’nun Cano’su son hali ile şaşırttı!

İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde! Davaro’nun Cano’su son hali ile şaşırttı!
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Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde! Davaro’nun Cano’su son hali ile şaşırttı!
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