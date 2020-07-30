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Haberler Galeri Çiçek Abbas'ın Şakir'i Şener Şen meğer ünlü oyuncunun abisiymiş... İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi...

'ın 'i meğer ünlü oyuncunun abisiymiş... İşte ...

1982 yapımı filmi aradan geçen yıllara rağmen yine kahkahalarla izleniyor. ile 'i bir araya getiren unutulmaz filmlerden olan Çiçek Abbas ekrana gelen tekrarlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Çiçek Abbas (İlyas Salman) ile (Şener Şen) atışmalarıyla yine hayranlarının yüzünü güldürdü. Çiçek Abbas oyuncularının son halleri ve hayatları yeniden merak konusu oldu. 'ın usta isimlerinden 'in oğlu olan Şener Şen kız kardeşinin de oyuncu olduğu duyanlar oldukça şaşırdı. İşte Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi İnci Şen...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 12:38
Çiçek Abbas'ın Şakir'i Şener Şen meğer ünlü oyuncunun abisiymiş... İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi...

1982 yapımı filmi aradan geçen yıllara rağmen yine kahkahalarla izleniyor. ile 'i bir araya getiren unutulmaz filmlerden olan Çiçek Abbas ekrana gelen tekrarlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Çiçek Abbas (İlyas Salman) ile (Şener Şen) atışmalarıyla yine hayranlarının yüzünü güldürdü. Çiçek Abbas oyuncularının son halleri ve hayatları yeniden merak konusu oldu. 'ın usta isimlerinden 'in oğlu olan Şener Şen kız kardeşinin de oyuncu olduğu duyanlar oldukça şaşırdı. İşte Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi İnci Şen ve sizin için derlediğimiz duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...

Çiçek Abbas'ın Şakir'i Şener Şen meğer ünlü oyuncunun abisiymiş... İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi...

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

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Çiçek Abbas'ın Şakir'i Şener Şen meğer ünlü oyuncunun abisiymiş... İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi...

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Çiçek Abbas'ın Şakir'i Şener Şen meğer ünlü oyuncunun abisiymiş... İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi...

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Çiçek Abbas'ın Şakir'i Şener Şen meğer ünlü oyuncunun abisiymiş... İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi...

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

Çiçek Abbas'ın Şakir'i Şener Şen meğer ünlü oyuncunun abisiymiş... İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi...

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Çiçek Abbas'ın Şakir'i Şener Şen meğer ünlü oyuncunun abisiymiş... İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi...

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