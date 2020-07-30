Çiçek Abbas'ın Şakir'i Şener Şen meğer ünlü oyuncunun abisiymiş... İşte Şener Şen'in oyuncu kardeşi...

1982 yapımı Çiçek Abbas filmi aradan geçen yıllara rağmen yine kahkahalarla izleniyor. İlyas Salman ile Şener Şen'i bir araya getiren unutulmaz filmlerden olan Çiçek Abbas ekrana gelen tekrarlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Çiçek Abbas (İlyas Salman) ile Şakir (Şener Şen) atışmalarıyla yine hayranlarının yüzünü güldürdü. Çiçek Abbas oyuncularının son halleri ve hayatları yeniden merak konusu oldu. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen kız kardeşinin de oyuncu olduğu duyanlar oldukça şaşırdı. İşte Çiçek Abbas'ın Şakir'i Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi İnci Şen ve sizin için derlediğimiz duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlü isimler...