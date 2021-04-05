Ciciş Esra Ersoy estetiği abartınca Ajda Pekkan'a benzedi! İşte Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali...

Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. İmza attıkları skandallar ile zaman zaman gündeme gelen Cicişler Esra Ersoy ile Ceyda Ersoy son olarak değişimleriyle konuşuldu. Geçirdikleri sayısız estetik operasyonla artık oldukça farklı görünen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin değişimleri sosyal medyanın diline düştü. Özellikle estetiği abartan Esra Ersoy'un son haliAjda Pekkan'a benzetildi. İşte Ciciş kardeşler Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy'un estetik ile değişimleri...