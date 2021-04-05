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Haberler Galeri Ciciş Esra Ersoy estetiği abartınca Ajda Pekkan'a benzedi! İşte Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 07:53

Ciciş estetiği abartınca 'a benzedi! İşte Ciciş kardeşlerden ...

olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. İmza attıkları skandallar ile zaman zaman gündeme gelen Esra Ersoy ile Ceyda Ersoy son olarak değişimleriyle konuşuldu. Geçirdikleri sayısız operasyonla artık oldukça farklı görünen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin değişimleri sosyal medyanın diline düştü. Özellikle estetiği abartan 'a benzetildi. İşte Ciciş kardeşler Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy'un estetik ile değişimleri...

Ciciş Esra Ersoy estetiği abartınca Ajda Pekkan'a benzedi! İşte Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali...

olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. İmza attıkları skandallar ile zaman zaman gündeme gelen Esra Ersoy ile Ceyda Ersoy son olarak değişimleriyle konuşuldu.

Ciciş Esra Ersoy estetiği abartınca Ajda Pekkan'a benzedi! İşte Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali...

Geçirdikleri sayısız operasyonla artık oldukça farklı görünen Esra ve kardeşlerin değişimleri sosyal medyanın diline düştü.

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Ciciş Esra Ersoy estetiği abartınca Ajda Pekkan'a benzedi! İşte Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali...

Özellikle estetiği abartan 'un son hali 'a benzetildi.

Ciciş Esra Ersoy estetiği abartınca Ajda Pekkan'a benzedi! İşte Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali...

İşte ve 'un ile değişimleri...

Ciciş Esra Ersoy estetiği abartınca Ajda Pekkan'a benzedi! İşte Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un son hali...

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