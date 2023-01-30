Çiğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil için can vermeye hazırdım

1980'li yıllarda 'Renkli Dünya' filmi ile sinema kariyeri başlayan Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil ile ikili olduğu dönemlerde eğlence dünyasının adeta bir yıldızı haline gelmişti. 2018'de ölümden dönen şovmenin hastalık sürecine dair çarpıcı bir itirafta bulunan oyuncu, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan 12 yıllık partneri ve kendi hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.