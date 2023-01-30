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Haberler Galeri Çiğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil için can vermeye hazırdım
Giriş Tarihi: 30.01.2023 15:13 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 15:47

Çiğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil için can vermeye hazırdım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2018 yılında evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları, akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu hastalığı da nükseden şovmen, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran, son olarak 'Tövbeler Olsun' dizisinde rol alan Çiğdem Tunç, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 59 yaşındaki Tunç, 'Mehmet Ali iyi olacaksa benim organlarımı ona nakledin. Onun için donör olmak istiyorum' dedim. Doktorlar bunu kabul etse seve seve için can vermeye hazırdım" ifadelerini kullandı.

Çiğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil için can vermeye hazırdım

1980'li yıllarda 'Renkli Dünya' filmi ile sinema kariyeri başlayan Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil ile ikili olduğu dönemlerde eğlence dünyasının adeta bir yıldızı haline gelmişti. 2018'de ölümden dönen şovmenin hastalık sürecine dair çarpıcı bir itirafta bulunan oyuncu, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan 12 yıllık partneri ve kendi hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Çiğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil için can vermeye hazırdım

Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran, son olarak 'Tövbeler Olsun' dizisinde rol alan Çiğdem Tunç, Özlem Esra Ada'nın hazırlayıp sunduğu 'Pembe Masa' programına konuk oldu.

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Çiğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil için can vermeye hazırdım

Çocuk yaşta bale ile sahnelere 'merhaba' diyen ünlü isim, "Sahne tozunu yuttuğum ilk gün 'Ben bu sahnede öleceğim' dedim. Bir gün sahnede oyun sırasında can vermek, ait olduğum yerde ölene kadar oyun sergilemek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Çiğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil için can vermeye hazırdım

"ERBİL İÇİN SEVE SEVE CAN VERMEYE HAZIRDIM"

Mehmet Ali Erbil, 2018 yılında evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları, akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden şovmen, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.

Çiğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil için can vermeye hazırdım

Talihsiz kazayı öğrendiği anda ilk hastaneye koşanlardan biri olduğunu belirten 59 yaşındaki oyuncu, "Aklıma kötü şeyler getirmek istemedim ama onu kaybetmekten korkuyordum.

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