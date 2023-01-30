Çiğdem Tunç: Mehmet Ali Erbil için can vermeye hazırdım

Giriş Tarihi: 30.01.2023 15:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
15:47
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2018 yılında evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları, akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu hastalığı da nükseden şovmen, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran, son olarak 'Tövbeler Olsun' dizisinde rol alan Çiğdem Tunç, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. 59 yaşındaki Tunç, 'Mehmet Ali iyi olacaksa benim organlarımı ona nakledin. Onun için donör olmak istiyorum' dedim. Doktorlar bunu kabul etse seve seve için can vermeye hazırdım" ifadelerini kullandı.