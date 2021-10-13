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Haberler Galeri Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte son hali!
Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 09:11

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte son hali!

Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın'ın şimdi ne yaptığı merak konusu oldu. 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın yaşadıklarını anlattı. Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son haliyle herkesi şaşırtıyor. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın estetikle gelen değişimi…

Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte son hali!

90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'teki saf Banu karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere'de yaşayan Aydın son haliyle beğeni topluyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte son hali!

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti.

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Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte son hali!

Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halleriyle dikkat çekti. Koronavirüs sürecinde evine kapanan ünlü isim İngiltere'da aşı da oldu.

Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte son hali!

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte son hali!

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" dedi.

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