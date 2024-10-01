Çılgın Bediş’in Mükü’sü, Baskül Ailesi’nin Filiz’i... Çiçek Dilligil’in meğer anne-babası Yeşilçam’ın usta isimleriymiş!

Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
10:12
Çocuk yaşta oynadığı Minik Cadı ile Yeşilçam'da nam salan sevilen oyuncu Çiçek Dilligil, sanat ile iç içe büyüdü. Çocukluğundan bu yana oyunculuk yapan Çiçek Dilligil, Çılgın Bediş'in Mükü'sü, Baskül Ailesi'nin Filiz'i olarak hafızalara kazındı. Mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği kiloların ardından güzelliğine güzellik katılan Çiçek Dilligil'in anne - babasının Yeşilçam'ın efsane oyuncuları olduğunu ilk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Hatta erkek kardeşi ve halası da herkesin çok yakından tanıdığı isimler. İşte Çiçek Dilligil'in ünlü isimlerle dolu ailesi...