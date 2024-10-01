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Haberler Galeri Çılgın Bediş'in Mükü'sü, Baskül Ailesi'nin Filiz'i... Çiçek Dilligil'in meğer anne-babası Yeşilçam'ın usta isimleriymiş!
Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:12

Çılgın Bediş'in Mükü'sü, Baskül Ailesi'nin Filiz'i... Çiçek Dilligil'in meğer anne-babası Yeşilçam'ın usta isimleriymiş!

Çocuk yaşta oynadığı Minik Cadı ile Yeşilçam'da nam salan sevilen oyuncu Çiçek Dilligil, sanat ile iç içe büyüdü. Çocukluğundan bu yana oyunculuk yapan Çiçek Dilligil, Çılgın Bediş'in Mükü'sü, Baskül Ailesi'nin Filiz'i olarak hafızalara kazındı. Mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği kiloların ardından güzelliğine güzellik katılan Çiçek Dilligil'in anne - babasının Yeşilçam'ın efsane oyuncuları olduğunu ilk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Hatta erkek kardeşi ve halası da herkesin çok yakından tanıdığı isimler. İşte Çiçek Dilligil'in ünlü isimlerle dolu ailesi...

Çılgın Bediş’in Mükü’sü, Baskül Ailesi’nin Filiz’i... Çiçek Dilligil’in meğer anne-babası Yeşilçam’ın usta isimleriymiş!

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil Çılgın Bediş, Baskül Ailesi ve Kaygısızlar gibi hafızalarda yer edinen dizilerde boy göstermişti.

Çılgın Bediş’in Mükü’sü, Baskül Ailesi’nin Filiz’i... Çiçek Dilligil’in meğer anne-babası Yeşilçam’ın usta isimleriymiş!

Bir döneme damga vuran projelerle adından sıkça bahsettiren güzel oyuncu, şimdilerde 55 yaşında.

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Çılgın Bediş’in Mükü’sü, Baskül Ailesi’nin Filiz’i... Çiçek Dilligil’in meğer anne-babası Yeşilçam’ın usta isimleriymiş!

Çiçek Dilligil, 1975 yılında yayınlanan Minik Cadı filminde rol almıştı.

Çılgın Bediş’in Mükü’sü, Baskül Ailesi’nin Filiz’i... Çiçek Dilligil’in meğer anne-babası Yeşilçam’ın usta isimleriymiş!

Çiçek Dillgil efsane oyuncular Adile Naşit, Hulusi Kentmen, Bülent Kayabaş ve Meral Zeren ile küçük yaşta oynama şansı bulmuştu.

Çılgın Bediş’in Mükü’sü, Baskül Ailesi’nin Filiz’i... Çiçek Dilligil’in meğer anne-babası Yeşilçam’ın usta isimleriymiş!

Dilligil, 90'lı yıllara damga vuran Çılgın Bediş dizisinde Mükü karakterine can vermişti. Ünlü oyuncu bir gençlik dizisi olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik, Cenk Torun, Sonay Aydın, Gülçin Hatıhan ve Sinan Bengier gibi usta isimlerle başrolü paylaşmıştı.

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