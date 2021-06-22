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Haberler Galeri Çimlerde çıplak ayak... 47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi!
Giriş Tarihi: 22.06.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 14:33

Çimlerde çıplak ayak... 47 yaşındaki kırmızılar içinde büyüledi!

Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan ve çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Son olarak final yapan dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti. Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak çimlerin üzerinde çıplak ayak gezdiği anlardan bir karesini paylaştı. Kırmızılar içindeki Arzum Onan'ın güzelliğine övgüler yağdı. İşte ...

Çimlerde çıplak ayak... 47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi!

Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan ve çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

Çimlerde çıplak ayak... 47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi!

Son olarak final yapan dizisinde boy gösteren 'un aksine 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu.

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Çimlerde çıplak ayak... 47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan yakın zamanda imaj tazelemişti.

Çimlerde çıplak ayak... 47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi!

Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan son olarak çimlerin üzerinde çıplak ayak gezdiği anlardan bir karesini paylaştı.

Çimlerde çıplak ayak... 47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi!

Kırmızılar içindeki 'ın güzelliğine övgüler yağdı.

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