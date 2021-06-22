Giriş Tarihi: 22.06.2021 14:32Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 14:33
Çimlerde çıplak ayak... 47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi!
Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Son olarak final yapan Masumiyet dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti. Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak çimlerin üzerinde çıplak ayak gezdiği anlardan bir karesini paylaştı. Kırmızılar içindeki Arzum Onan'ın güzelliğine övgüler yağdı. İşte Arzum Onan'ın Instagram halleri...