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Haberler Galeri 'Çıplak fotoğraf' itirafıyla gündem olmuştu! Aslı Bekiroğlu'nun annesine benzerliği sosyal medyada olay oldu! Görenler şaştı kaldı...
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 17:02

'Çıplak fotoğraf' itirafıyla gündem olmuştu! Aslı Bekiroğlu'nun annesine benzerliği sosyal medyada olay oldu! Görenler şaştı kaldı...

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu 'Konuşanlar' programına konuk olmuştu. Aslı Bekiroğlu'nun 'Çıplak fotoğraf' açıklamaları magazin gündemin damga vurmuştu. Geçtiğimiz yıllarda internete sızdırılan fotoğraflarla ilgili konuşan Aslı Bekiroğlu'na cevap veren Hasan Can Kaya, "Evet onları ilgiyle izledik" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu Aslı Bekiroğlu, annesi ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bekiroğlu'nun, annesine olan benzerliği dikkat çekmişti. Aslı Bekiroğlu, annesiyle olan karelerini, Instagram hesabından "Analı kızlı" notuyla paylaşmıştı. Güzel oyuncunun, annesinin neredeyse aynısı olması takipçilerini şaşırttı. Fotoğrafa "Tıpkısının aynısı", "Ayırt etmek zor" gibi yorumlar gelmişti.

’Çıplak fotoğraf’ itirafıyla gündem olmuştu! Aslı Bekiroğlu’nun annesine benzerliği sosyal medyada olay oldu! Görenler şaştı kaldı...

Aslı Bekiroğlu, annesinin aynısının tıpkısı! Aslı Bekiroğlu, annesi Süheyla Bekiroğlu ile birlikte pozunu paylaştı. Aslı Bekiroğlu, annesiyle olan karelerini, Instagram hesabından "Analı kızlı" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun, annesinin neredeyse aynısı olması takipçilerini şaşırttı. Fotoğrafa "Tıpkısının aynısı", "Ayırt etmek zor" gibi yorumlar gelmişti.

’Çıplak fotoğraf’ itirafıyla gündem olmuştu! Aslı Bekiroğlu’nun annesine benzerliği sosyal medyada olay oldu! Görenler şaştı kaldı...

Aslı Bekiroğlu'nun annesine ne kadar çok benzediği de bu fotoğraf ile ortaya çıktı.

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’Çıplak fotoğraf’ itirafıyla gündem olmuştu! Aslı Bekiroğlu’nun annesine benzerliği sosyal medyada olay oldu! Görenler şaştı kaldı...

Anne – kız saçlarını aynı şekilde yaptırdı ve ortaya da birbirinin kopyası denilecek bir fotoğraf ortaya çıktı.

’Çıplak fotoğraf’ itirafıyla gündem olmuştu! Aslı Bekiroğlu’nun annesine benzerliği sosyal medyada olay oldu! Görenler şaştı kaldı...

Ünlü oyuncu Özge Özder bu paylaşıma yaptığı yorumda "Ve aynısının tıpkısı" ifadesini kullandı.

’Çıplak fotoğraf’ itirafıyla gündem olmuştu! Aslı Bekiroğlu’nun annesine benzerliği sosyal medyada olay oldu! Görenler şaştı kaldı...

Ünlü oyuncunun bazı hayranları bunu uygulama ile kendini yaşlandırarak yaptığını zannetti.

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