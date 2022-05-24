Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 17:02

'Çıplak fotoğraf' itirafıyla gündem olmuştu! Aslı Bekiroğlu'nun annesine benzerliği sosyal medyada olay oldu! Görenler şaştı kaldı...

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu 'Konuşanlar' programına konuk olmuştu. Aslı Bekiroğlu'nun 'Çıplak fotoğraf' açıklamaları magazin gündemin damga vurmuştu. Geçtiğimiz yıllarda internete sızdırılan fotoğraflarla ilgili konuşan Aslı Bekiroğlu'na cevap veren Hasan Can Kaya, "Evet onları ilgiyle izledik" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu Aslı Bekiroğlu, annesi ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bekiroğlu'nun, annesine olan benzerliği dikkat çekmişti. Aslı Bekiroğlu, annesiyle olan karelerini, Instagram hesabından "Analı kızlı" notuyla paylaşmıştı. Güzel oyuncunun, annesinin neredeyse aynısı olması takipçilerini şaşırttı. Fotoğrafa "Tıpkısının aynısı", "Ayırt etmek zor" gibi yorumlar gelmişti.