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Çizgileriyle

83 yaşında hayatını kaybeden usta Yeşilçam oyuncusu , filmlerinin yanında çizimleri ve karikatürleriyle de tanınıyordu.

Giriş Tarihi: 11.09.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 14:40
Çizgileriyle Süleyman Turan

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan , bir dönem dergi ressamı olarak çalıştı.

Çizgileriyle Süleyman Turan

Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı.

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Çizgileriyle Süleyman Turan

Çizimleri uzun süre "Akbaba" dergisinde yayımlandı.

Çizgileriyle Süleyman Turan

Akşam gazetesinde çizgi roman çizmeye başladı.

Çizgileriyle Süleyman Turan

Afişler ve kitap kapakları hazırladı.

Çizgileriyle Süleyman Turan

Senaryolarını da kendisinin yazdığı çizgi roman ressamlığına Sabah gazetesinde devam etti.

Çizgileriyle Süleyman Turan
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