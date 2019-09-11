Çizgileriyle Süleyman Turan

83 yaşında hayatını kaybeden usta Yeşilçam oyuncusu Süleyman Turan, filmlerinin yanında çizimleri ve karikatürleriyle de tanınıyordu. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, bir dönem dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun süre 'Akbaba' dergisinde yayımlandı. Akşam gazetesinde çizgi roman çizmeye başladı. Afişler ve kitap kapakları hazırladı. Senaryolarını da kendisinin yazdığı çizgi roman ressamlığına Sabah gazetesinde devam etti.