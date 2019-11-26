Çocuk oyuncu şimdi genç ve güzel bir yıldız! Birsu Demir sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Çocuk oyuncu şimdi genç ve güzel bir yıldız! Birsu Demir sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Şafak Sezer ve Oya Başar'ın başrolünü paylaştığı sevilen dizi Alemin Kıralı çocuk oyuncuların da başarılı performansıyla hatırlanıyor. Bunlardan biri de Birsu Demir'di .Birsu Demir, Oben karakteriyle büyük beğeni kazanırken son halini görenler ne kadar genç ve güzel bir kız olduğunu konuşuyor. Alemin Kıralı dizisinin çocuk karakteri Oben'i başarıyla canlandıran Birsu Demir ,genç bir kız oldu ve son hali görenleri hayran bıraktı! Çocukluk halleriyle tanıdığımız yıldızların yıllar sonraki halleri bizleri büyük bir şaşkınlığa uğratabiliyor. Bir dönem atv'de ekranlara gelen ve çok sevilen dizi Alemin Kıralı genç yeteneklerin de tanınmasını sağladı. Şafak Sezer ve Oya Başar gibi isimlerin başrolünde oynadığı dizide Oben karakteriyle Birsu Demir çok beğenilmişti. Dizinin çekildiği zamanlarda küçük bir çocuk olan Oben şimdi genç ve güzel bir kız. Birsu Demir'in yıllar sonraki halini görenler çok şaşırıyor.
Giriş Tarihi: 26.11.2019
10:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
11:07
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ