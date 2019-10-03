Çocuklar Duyması’ın Meltem’i ile Haluk’u aslında… Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek bildiğiniz gibi değil!

Çocuklar Duymasın dizisi bir döneme damga vuran dizilerden bir tanesi. Çocuklar Duymasın'ın başrollerini paylaşan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı oyunculukları ile büyük ilgi ve beğeni toplamıştı. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler internette araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan olay son günlerde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı oldu. Gerçeği duyan takipçileri çok şaşırıyor. Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın boyları internet ortamında en çok aratılan ve merak edilen konu oldu. İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlü isimlerin boyları…