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  • Çocuklar Duyması’ın Meltem’i ile Haluk’u aslında… Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek bildiğiniz gibi değil!

Çocuklar Duyması’ın ’i ile ’u aslında… ile arasındaki gerçek bildiğiniz gibi değil!

dizisi bir döneme damga vuran dizilerden bir tanesi. Çocuklar Duymasın'ın başrollerini paylaşan ve oyunculukları ile büyük ilgi ve beğeni toplamıştı. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler internette araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin 'i Pınar Altuğ ile 'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle 'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. Sosyal medyada en çok konuşulan olay son günlerde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı oldu. Gerçeği duyan takipçileri çok şaşırıyor. Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın boyları ortamında en çok aratılan ve merak edilen konu oldu. İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Giriş Tarihi: 03.10.2019 13:05 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 13:34
Çocuklar Duyması’ın Meltem’i ile Haluk’u aslında… Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek bildiğiniz gibi değil!

'ın başrol oyuncuları ile sosyal medyada konuşuluyor. 17 sene önce başrolünü birlikte paylaştıkları dizi ile seyirci karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasında büyük şok. Altuğ ve Karadağlı'nın, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. 17 senedir evli bir çifti canlandıran Çocuklar Duymasın oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hala ekranın en çok yakıştırılan ikilisi. Tamer Karadağlı bir dönem oyuncu Arzu Balkan ile evliydi. Pınar Altuğ'un ise kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evli. Sosyal medyada en çok konuşulan olay son günlerde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı oldu. Gerçeği duyan takipçileri çok şaşırıyor. Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın boyları ortamında en çok aratılan ve merak edilen konu oldu. İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Çocuklar Duyması’ın Meltem’i ile Haluk’u aslında… Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek bildiğiniz gibi değil!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Çocuklar Duyması’ın Meltem’i ile Haluk’u aslında… Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek bildiğiniz gibi değil!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 1.77 CM

Çocuklar Duyması’ın Meltem’i ile Haluk’u aslında… Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek bildiğiniz gibi değil!

ARAS BULUT İYNEMLİ

Çocuklar Duyması’ın Meltem’i ile Haluk’u aslında… Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek bildiğiniz gibi değil!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Çocuklar Duyması’ın Meltem’i ile Haluk’u aslında… Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek bildiğiniz gibi değil!

HANDE ERÇEL

Çocuklar Duyması’ın Meltem’i ile Haluk’u aslında… Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek bildiğiniz gibi değil!

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

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