Çocuklar Duyması’ın Meltem’i ile Haluk’u aslında… Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek bildiğiniz gibi değil!

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncuları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyada konuşuluyor. 17 sene önce başrolünü birlikte paylaştıkları dizi ile seyirci karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasında büyük şok. Altuğ ve Karadağlı'nın, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. 17 senedir evli bir çifti canlandıran Çocuklar Duymasın oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hala ekranın en çok yakıştırılan ikilisi. Tamer Karadağlı bir dönem oyuncu Arzu Balkan ile evliydi. Pınar Altuğ'un ise kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evli. Sosyal medyada en çok konuşulan olay son günlerde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı oldu. Gerçeği duyan takipçileri çok şaşırıyor. Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın boyları internet ortamında en çok aratılan ve merak edilen konu oldu. İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlü isimlerin boyları…