Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın cimcime Merve'siydi... Meğer babası da çok ünlüymüş! Çocuklar Duymasın'da baba-kız yer almış da haberimiz yokmuş...
Giriş Tarihi: 08.10.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 08:11

Çocuklar Duymasın'ın cimcime Merve'siydi... Meğer babası da çok ünlüymüş! Çocuklar Duymasın'da baba-kız yer almış da haberimiz yokmuş...

Çocuklar Duymasın tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken oyuncuların değişimleri de oldukça merak ediliyor. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın'da çok bilmiş, cimcime bir kız çocuğu olan Merve Karakterine hayat veren Öykü Güven'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Çocuklar Duymasın'ın cimcime Merve'si Öykü Güven büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şimdilerde 21 yaşında olan Öykü Güven'in meğer babası da Çocuklar Duymasın dizisindeymiş... İşte babasını başarılı dizilerden tanıdığımız Çocuklar Duymasın'ın Merve'si Öykü Güven'in son hali...

Çocuklar Duymasın’ın cimcime Merve’siydi... Meğer babası da çok ünlüymüş! Çocuklar Duymasın’da baba-kız yer almış da haberimiz yokmuş...

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolünü paylaştığı yayınlandığı dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve karakteriyle hafızalarımıza kazınan Öykü Güven şimdilerde 21 yaşında bir genç kız...

Çocuklar Duymasın’ın cimcime Merve’siydi... Meğer babası da çok ünlüymüş! Çocuklar Duymasın’da baba-kız yer almış da haberimiz yokmuş...

Dizide Tuna karakterinin ilk evliliğinden olan kızı olarak izleyici karşısına çıkan Öykü Güven'in babası da çok ünlü bir isim çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar Duymasın’ın cimcime Merve’siydi... Meğer babası da çok ünlüymüş! Çocuklar Duymasın’da baba-kız yer almış da haberimiz yokmuş...

Öykü Güven sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Çocuklar Duymasın’ın cimcime Merve’siydi... Meğer babası da çok ünlüymüş! Çocuklar Duymasın’da baba-kız yer almış da haberimiz yokmuş...

Güzelliğiyle adından söz ettiren Güven'in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Çocuklar Duymasın’ın cimcime Merve’siydi... Meğer babası da çok ünlüymüş! Çocuklar Duymasın’da baba-kız yer almış da haberimiz yokmuş...

Güven'in, Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

SON DAKİKA