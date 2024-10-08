Giriş Tarihi: 08.10.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
08:11
Çocuklar Duymasın'ın cimcime Merve'siydi... Meğer babası da çok ünlüymüş! Çocuklar Duymasın'da baba-kız yer almış da haberimiz yokmuş...
Çocuklar Duymasın tekrarlarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken oyuncuların değişimleri de oldukça merak ediliyor. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan'ın başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın'da çok bilmiş, cimcime bir kız çocuğu olan Merve Karakterine hayat veren Öykü Güven'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Çocuklar Duymasın'ın cimcime Merve'si Öykü Güven büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şimdilerde 21 yaşında olan Öykü Güven'in meğer babası da Çocuklar Duymasın dizisindeymiş... İşte babasını başarılı dizilerden tanıdığımız Çocuklar Duymasın'ın Merve'si Öykü Güven'in son hali...