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Haberler Galeri Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oluyor! İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Sefirin Kızı oyuncusu Edip Tepeli ile paylaşımı...

Çocuklar Duyması'nın Duygu'su anne oluyor! İşte ile paylaşımı...

dizisi ile adını duyuran bir dönemin çocuk oyuncusu anne oluyor. Ayşecan Tatari kendi gibi oyuncu olan, şu sıralar olarak izlediğimiz ile 2017 yılında evlenmişti. Ayşecan Tatari eşi ile olduğu paylaşım ile hamileliğini duyurdu. Bir süredir 'da yaşayan Ayşecan Tatari'nin 12 haftalık hamile olduğu öğrenildi. İşte Edip Tepeli ile bebek müjdesi verdiği poz...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 16:26
Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oluyor! İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Sefirin Kızı oyuncusu Edip Tepeli ile paylaşımı...

dizisi ile adını duyuran bir dönemin çocuk oyuncusu 'den güzel haber geldi. Şimdilerde 31 yaşında olan güzel oyuncu Ayşecan Tatari anne olmaya hazırlanıyor...

Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oluyor! İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Sefirin Kızı oyuncusu Edip Tepeli ile paylaşımı...

'ın Duygu'su kendi gibi oyuncu olan, şu sıralar olarak izlediğimiz ile 2017 yılında evlenmişti.

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Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oluyor! İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Sefirin Kızı oyuncusu Edip Tepeli ile paylaşımı...

eşi ile olduğu paylaşım ile hamileliğini duyurdu.

Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oluyor! İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Sefirin Kızı oyuncusu Edip Tepeli ile paylaşımı...

Bir süredir 'da yaşayan 'nin 12 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oluyor! İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Sefirin Kızı oyuncusu Edip Tepeli ile paylaşımı...

İşte 'nin eşi ile bebek müjdesi verdiği poz...

Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oluyor! İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Sefirin Kızı oyuncusu Edip Tepeli ile paylaşımı...

, 'nin göbeğini öptüğü fotoğrafı "Çocuğundan öptün beni" notu ile paylaştı.

Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oluyor! İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Sefirin Kızı oyuncusu Edip Tepeli ile paylaşımı...

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