Çocuklar Duyması'nın Duygu'su Ayşecan Tatari anne oluyor! İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Sefirin Kızı oyuncusu Edip Tepeli ile paylaşımı...

Çocuklar Duymasın dizisi ile adını duyuran bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari anne oluyor. Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kendi gibi oyuncu olan, şu sıralar Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i olarak izlediğimiz Edip Tepeli ile 2017 yılında evlenmişti. Ayşecan Tatari eşi Edip tepeli ile olduğu paylaşım ile hamileliğini duyurdu. Bir süredir Bodrum'da yaşayan Ayşecan Tatari'nin 12 haftalık hamile olduğu öğrenildi. İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Sefirin Kızı oyuncusu Edip Tepeli ile bebek müjdesi verdiği poz... Çocuklar Duymasın dizisi ile adını duyuran bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari'den güzel haber geldi. Şimdilerde 31 yaşında olan güzel oyuncu Ayşecan Tatari anne olmaya hazırlanıyor... Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kendi gibi oyuncu olan, şu sıralar Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i olarak izlediğimiz Edip Tepeli ile 2017 yılında evlenmişti. Ayşecan Tatari eşi Edip tepeli ile olduğu paylaşım ile hamileliğini duyurdu. Bir süredir Bodrum'da yaşayan Ayşecan Tatari'nin 12 haftalık hamile olduğu öğrenildi. İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Sefirin Kızı oyuncusu Edip Tepeli ile bebek müjdesi verdiği poz... Ayşecan Tatari, Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafı 'Çocuğundan öptün beni' notu ile paylaştı. Sosyal medyada en çok merak edilen konulardan biri olan ünlü isimlerin eşleri ve sevgililerini sizin için derledik...