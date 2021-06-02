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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli 4 yılı devirdi! Aşka gelen Ayşecan Tatari'den sosyal medyayı yıkan paylaşım!
Giriş Tarihi: 02.06.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 15:18

'ın Duygu'su ile 4 yılı devirdi! Aşka gelen 'den sosyal medyayı yıkan paylaşım!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan ""da Duygu karakterine hayat veren , geçtiğimiz günlerde final yapan "" dizisinin Kavruk Ömer'i ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, 7 ay önce kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan , son olarak Edip Tepeli ile evliliklerinin 4. yılını kutladı. Güzel oyuncunun siyah beyaz yaptığı paylaşım, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli 4 yılı devirdi! Aşka gelen Ayşecan Tatari'den sosyal medyayı yıkan paylaşım!

'ın Duygu'su , 2017 yılında meslektaşı ile nikah masasına oturmuştu.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli 4 yılı devirdi! Aşka gelen Ayşecan Tatari'den sosyal medyayı yıkan paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli 4 yılı devirdi! Aşka gelen Ayşecan Tatari'den sosyal medyayı yıkan paylaşım!

ROMANTİK PAYLAŞIM

, paylaştığı siyah beyaz fotoğrafın altına "Hey çocuklar, Sadece bekle ve gör... 4!" notunu düştü.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli 4 yılı devirdi! Aşka gelen Ayşecan Tatari'den sosyal medyayı yıkan paylaşım!

Instagram hesabının hikaye kısmından da eşi ve minik kızının mutfaktaki fotoğrafını yayınlayan güzel oyuncu, "Şimdiye kadarki sabahlarından biraz farklı. Ama galiba en güzeli" ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli 4 yılı devirdi! Aşka gelen Ayşecan Tatari'den sosyal medyayı yıkan paylaşım!

"MİNİ EDİP"

Şimdilerde altı aylık olan kızı Müjgan'ın pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan 32 yaşındaki Tatari, birkaç ay önce de bebeğinin fotoğrafını "Mini Edip" diyerek paylaşmıştı.

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