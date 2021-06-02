Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli 4 yılı devirdi! Aşka gelen Ayşecan Tatari'den sosyal medyayı yıkan paylaşım!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan "Çocuklar Duymasın"da Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari, geçtiğimiz günlerde final yapan "Sefirin Kızı" dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, 7 ay önce kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Ayşecan Tatari, son olarak Edip Tepeli ile evliliklerinin 4. yılını kutladı. Güzel oyuncunun siyah beyaz yaptığı paylaşım, kısa sürede on binlerce beğeni aldı.