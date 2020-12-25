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'ın Duygu'su ile kızı sosyal medyayı salladı! Anne- kız böyle poz verdi!

Çocukları Duymasın'ın Duygu'su geçtiğimiz ay kızı Ayşe yöntemiyle dünyaya getirdi. Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde çiçeği burnunda bir anne. Ünlü sanatçı 'ın kızı olan Ayşecan Tatari'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından dizisinin 'i . Mutlu bir evlilikleri olan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı yaşıyor. 'a yerleşen Tatari' son paylaşımıyla oldu. Ayşecan Tatari, kızı ile birlikte çekilen karesini hesabından yayınladı. Tatari'nin paylaşımına yağdı. Tatari, bu karelerine, "Müjgan ağladığı için arabayı kenara çekip, yürüyüşe indik aslında ama Bodrum işte... Kapı nereye açılıverdi" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 08:46
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile kızı Müjgan sosyal medyayı salladı! Anne- kız böyle poz verdi!

Çocukları Duymasın'ın Duygu'su geçtiğimiz ay kızı Ayşe yöntemiyle dünyaya getirdi. Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde çiçeği burnunda bir anne. Ünlü sanatçı 'ın kızı olan Ayşecan Tatari'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından dizisinin 'i . Mutlu bir evlilikleri olan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı yaşıyor. 'a yerleşen Tatari' son paylaşımıyla oldu. Ayşecan Tatari, kızı ile birlikte çekilen karesini hesabından yayınladı. Tatari'nin paylaşımına yağdı. Tatari, bu karelerine, "Müjgan ağladığı için arabayı kenara çekip, yürüyüşe indik aslında ama Bodrum işte... Kapı nereye açılıverdi" notunu düştü.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile kızı Müjgan sosyal medyayı salladı! Anne- kız böyle poz verdi!

Oyuncu , kızı ile birlikte çekilen karesini hesabından yayınladı. Tatari'nin paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile kızı Müjgan sosyal medyayı salladı! Anne- kız böyle poz verdi!

artık tüm gününü kızıyla geçiriyor.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile kızı Müjgan sosyal medyayı salladı! Anne- kız böyle poz verdi!

Kendisi gibi oyuncu olan ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu , kızı 'la paylaşımlarına bir yenisini daha geldi.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile kızı Müjgan sosyal medyayı salladı! Anne- kız böyle poz verdi!

'' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, bu karelerine, " ağladığı için arabayı kenara çekip, yürüyüşe indik aslında ama işte... Kapı nereye açılıverdi" notunu düştü.

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