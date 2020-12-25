Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile kızı Müjgan sosyal medyayı salladı! Anne- kız böyle poz verdi!

Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari geçtiğimiz ay kızı Ayşe Müjgan'ı suda doğum yöntemiyle dünyaya getirdi. Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde çiçeği burnunda bir anne. Ünlü sanatçı Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli. Mutlu bir evlilikleri olan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı yaşıyor. Bodrum'a yerleşen Tatari' son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Ayşecan Tatari, kızı ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Tatari'nin paylaşımına beğeni yağdı. Tatari, bu karelerine, "Müjgan ağladığı için arabayı kenara çekip, yürüyüşe indik aslında ama Bodrum işte... Kapı nereye açılıverdi" notunu düştü.