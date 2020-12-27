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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den dudak dudağa poz! İşte Ayşecan Tatari'nin çekirdek aile paylaşımı...

'ın Duygu'su 'den dudak dudağa poz! İşte Ayşecan Tatari'nin çekirdek aile paylaşımı...

Bir dönemin ikonik dizisi 'da Duygu karakterine hayat veren 'nin sosyal medya paylaşımı büyük beğeni topladı. Ayşecan Tatari geçtiğimiz ay kızı Ayşe Müjgan'ı suda doğum yöntemiyle dünyaya getirdi. de son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i . Mutlu bir evlilikleri olan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı yaşıyor. Son olarak Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli ile dudak dadağa verdi çekirdek aile pozunda Müjgan bebek ilgi odağı oldu. İşte ...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 12:55
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den dudak dudağa poz! İşte Ayşecan Tatari'nin çekirdek aile paylaşımı...

Bir dönemin ikonik dizisi 'da Duygu karakterine hayat veren 'nin sosyal medya paylaşımı büyük beğeni topladı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den dudak dudağa poz! İşte Ayşecan Tatari'nin çekirdek aile paylaşımı...

geçtiğimiz ay kızı Ayşe Müjgan'ı suda doğum yöntemiyle dünyaya getirdi.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den dudak dudağa poz! İşte Ayşecan Tatari'nin çekirdek aile paylaşımı...

'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i .

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den dudak dudağa poz! İşte Ayşecan Tatari'nin çekirdek aile paylaşımı...

Mutlu bir evlilikleri olan ile çifti bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı yaşıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den dudak dudağa poz! İşte Ayşecan Tatari'nin çekirdek aile paylaşımı...

İşte 'nin ...

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