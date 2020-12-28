Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den dudak dudağa poz! İşte Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli ve kızı Müjgan ile çekirdek aile paylaşımı...

Bir dönemin ikonik dizisi Çocuklar Duymasın'da Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari'nin sosyal medya paylaşımı büyük beğeni topladı. Çocukları Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari geçtiğimiz ay kızı Ayşe Müjgan'ı suda doğum yöntemiyle dünyaya getirdi. Ayşecan Tatari'nin eşi de son dönemin en iyi erkek oyuncularından Sefirin Kızı dizisinin Kavruk Ömer'i Edip Tepeli. Mutlu bir evlilikleri olan Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli çifti bebeklerini kucaklarına almanın heyecanı yaşıyor. Son olarak Ayşecan Tatari'nin eşi Edip Tepeli ile dudak dadağa verdi çekirdek aile pozunda Müjgan bebek ilgi odağı oldu. İşte Ayşecan Tatari'nin çekirdek aile pozu...
Giriş Tarihi: 28.12.2020
07:38
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
07:39
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