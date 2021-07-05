Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den duygusal paylaşım! "Müjgan'ı bırakma fikri bile nefesimi sıkıştırıyor..."

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Duygu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 8 ay önce de ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Taze anne Ayşecan Tatari, kızının her anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bugün yeni bir paylaşımda bulunan Tatari, sekiz ay sonra ilk kez kızı Müjgan'dan ayrıldığı anları anlattı. Ayşecan Tatari'nin duygusal paylaşımı büyük ilgi gördü...