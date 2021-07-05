Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den duygusal paylaşım! "Müjgan'ı bırakma fikri bile nefesimi sıkıştırıyor..."
Giriş Tarihi: 05.07.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 16:11

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den duygusal paylaşım! "Müjgan'ı bırakma fikri bile nefesimi sıkıştırıyor..."

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Duygu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 8 ay önce de ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı. Taze anne Ayşecan Tatari, kızının her anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Bugün yeni bir paylaşımda bulunan Tatari, sekiz ay sonra ilk kez kızı Müjgan'dan ayrıldığı anları anlattı. Ayşecan Tatari'nin duygusal paylaşımı büyük ilgi gördü...

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den duygusal paylaşım! Müjgan'ı bırakma fikri bile nefesimi sıkıştırıyor...

Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" dizisinde 'Duygu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den duygusal paylaşım! Müjgan'ı bırakma fikri bile nefesimi sıkıştırıyor...

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 8 ay önce de ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den duygusal paylaşım! Müjgan'ı bırakma fikri bile nefesimi sıkıştırıyor...

Taze anne Ayşecan Tatari, kızının her anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den duygusal paylaşım! Müjgan'ı bırakma fikri bile nefesimi sıkıştırıyor...

Bugün yeni bir paylaşımda bulunan Tatari, sekiz ay sonra ilk kez kızı Müjgan'dan ayrıldığı anları anlattı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den duygusal paylaşım! Müjgan'ı bırakma fikri bile nefesimi sıkıştırıyor...

Noter işlerini halletmek için evden çıkan Ayşecan Tatari, 'kızımla ilk kez ayrıldık' dedi.

SON DAKİKA