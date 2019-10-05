Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi de çok ünlüymüş! İşte ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

Türk dizi tarihinin en çok sevilen ve izlenen yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari'nin annesi de Yeşilçam'ın usta oyuncuları arasında yer alıyor. Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı Çocuklar Duymasın, barındırdığı sıcak ve samimi hikaye ile herkesin ilgisini çekmişti. O dizide genç kızı oynayan Ayşecan Tatari'nin annesi de aslında bir hayli ünlü! İşte ünlülerin bilinmeyen akrabalıkları...
Giriş Tarihi: 05.10.2019
10:14
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
10:25