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  • Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi de çok ünlüymüş! İşte ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

'ın Duygu'su 'nin annesi de çok ünlüymüş! İşte ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

Türk dizi tarihinin en çok sevilen ve izlenen yapımlarından dizisinde Duygu karakterine hayat veren 'nin annesi de Yeşilçam'ın usta oyuncuları arasında yer alıyor. Başrollerini Tamer Karadağlı ve 'un paylaştığı Çocuklar Duymasın, barındırdığı sıcak ve samimi hikaye ile herkesin ilgisini çekmişti. O dizide genç kızı oynayan Ayşecan Tatari'nin annesi de aslında bir hayli ünlü! İşte ünlülerin bilinmeyen akrabalıkları...

Giriş Tarihi: 05.10.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 10:25
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi de çok ünlüymüş! İşte ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

Her akşam televizyonda izlediğimiz ünlü oyuncuların bazılarının aile fertleri de bir hayli ünlü. Örneğin; "Yanıyorsun Fuat abi..." repliğiyle tanınan Macit Flordun, ünlü oyuncu Tarık Flordun'un babası. dizisiyle ünlenen 'ni annesi de bir hayli ünlü!

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi de çok ünlüymüş! İşte ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi de çok ünlüymüş! İşte ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

Aras Bulut İynemli - Miray Daner

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi de çok ünlüymüş! İşte ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi de çok ünlüymüş! İşte ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

Efe Aydan - Ege Aydan

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi de çok ünlüymüş! İşte ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

Jale Altuğ - Şevket Altuğ

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi de çok ünlüymüş! İşte ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

Cem Yılmaz - Tolga Çevik

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