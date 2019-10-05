Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin annesi de çok ünlüymüş! İşte ünlülerin şaşırtan akrabalıkları...

Her akşam televizyonda izlediğimiz ünlü oyuncuların bazılarının aile fertleri de bir hayli ünlü. Örneğin; "Yanıyorsun Fuat abi..." repliğiyle tanınan Macit Flordun, ünlü oyuncu Tarık Flordun'un babası. Çocuklar Duymasın dizisiyle ünlenen Ayşecan Tatari'ni annesi de bir hayli ünlü!